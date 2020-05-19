Работающим пенсионерам позволили продлить электронные больничные до 29 мая

Вадим Карасев

Правительство России предоставило работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможности работать удаленно, правo продлить электронные больничные на срок c 12 по 29 мая.

"Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Выданные гражданам старше 65 лет новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Для продления не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69 961,65 рубля в месяц.

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