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Работавшая на миллионера-педофила художница рассказала о его встрече с Трампом

Работавшая на миллионера-педофила художница рассказала о его встрече с ТрампомДональд ТрампФото: Jonathan Ernst / Reuters

Художница Мария Фармер (Maria Farmer), работавшая на финансиста-миллионера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними секс-рабами, рассказала о его встрече с нынешним президентом США Дональдом Трампом. Об этом стало известно Daily Mail.

Как рассказала Фармер, встреча состоялась 25 лет назад в нью-йоркском офисе Эпштейна. Художнице тогда было 25 лет, она работала на финансиста третий день. «Было девять часов вечера, и офис Эпштейна был совершенно пуст. Я сидела в беговой одежде, в которой были видны мои ноги», — вспоминала она.

Когда Трамп зашел в офис, девушка сразу его узнала. По ее словам, он смотрел на ее ноги. «Я чувствовала себя его обедом», — призналась Фармер. Вскоре к Трампу подошел Эпштейн и сказал ему: «Нет, нет, нет, она не для тебя».

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать десятки несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах. Некоторым предполагаемым жертвам было 14 лет.

10 августа Эпштейна обнаружили мертвым. По данным вскрытия, он совершил самоубийство. Тюремщики, которые должны были за ним следить, не совершили обход и подделали отчетность — теперь им грозят тюремные сроки.

Финансист был знаком с рядом высших чинов США и других стран, в том числе с президентом Дональдом Трампом, бывшим президентом Биллом Клинтоном и британским принцем Эндрю, которому из-за информации о близкой связи с ним пришлось сложить с себя большую часть полномочий.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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