Раскол в партии Макрона не грозит правительственным кризисом во Франции

Анастасия Иванова

Некоторое оживление при выходе из режима ограничений по коронавирусу в Европе сопровождает и некоторое оживление политической жизни. Во Франции 19 мая 2020 года партия главы государства президента Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» потеряла абсолютное большинство в Национальном собрании после того, как 17 депутатов от этой партии вышли из ее большой фракции и сформировали собственную маленькую независимую фракцию. Однако случившееся не ведет к правительственному кризису, поскольку правительственное большинство в парламенте обеспечивают другие центристские объединения.

Президентская «Вперед, Республика!» (LREM) имеет теперь в Национальном собрании Франции не 297 голосов, а 288. Для требуемого большинства — 289 голосов — LREM нужен всего один голос. Новая группа французской нижней палаты получила название «Экология. Демократия. Солидарность» (EDS). Это девятая фракционная группа в Национальном собрании. Ее наиболее известными членами стали депутаты: математик Седрик Виллани, Аурелиен Таше и Гийом Шиш, а также бывший министр-социалистка Дельфин Бато. Фактически, налицо раскол LREM с выходом из ее фракции левых макронистов — на практике оказавшимися на протяжении своей работы в Национальном собрании относительно молодыми и амбициозными политиками-фрондерами.

Группа EDS называет себя «независимой», но при этом не желает относиться ни к правительственному большинству, ни состоять в оппозиции к правительству. Такая вот двусмысленная позиция. Раскол в президентской партии Макрона является следствием его политики на посту президента Франции. Изначально и президент, и его партия позиционировали себя «центристами». Однако на практике президент Макрон с самого начала своей деятельности на посту президента принялся за осуществление реформ, которые и избиратели, и аналитики стали воспринимать, как «правые». Это создавало известную напряженность внутри провластной фракции на фоне расширявшихся внепарламентских протестов.

При основании партии Макрона в 2016 году в нее, помимо технократов из сферы гражданского управления, вошли еще и члены бывших правящих партий: левоцентристской Социалистической партии и правоцентристской «Республиканцы».

После выборов в Национальное собрание в 2017 году в его составе была сформирована пропрезидентская фракция из 314 депутатов. Но после начала реформ и сопровождавших их кризисов, вроде протеста «желтых жилетов», президент очевидным образом начал терять популярность.

Сейчас потеря абсолютного большинства в Национальном собрании является сильным сигналом для президента Макрона, хотя правительственный кризис ему и не грозит из-за поддержки 46 депутатов от других центристских фракций.

Правда и то, что пропрезидентский LREM может вернуть себе большинство в 289 депутатов. Это в том случае, если на место ушедшего на пост мэра депутата Оливье Гайяра его преемником будет избран представитель от пропрезидентской партии.

Новая группа в Национальном собрании EDS из бывших левых «макронистов» заявила о своем желании внести свой вклад в экологическую и социальную трансформацию Франции, ход которой до сих пор не был признан удовлетворительным.

Лидеры LREM и окружение Эммануэля Макрона назвали раскол фракции и образование группы EDS «политической бессмыслицей» в то время, когда правительство работает над новой линией политики после коронавируса с упором на социальные вопросы. Председатель фракции LREM определил: «Довольно жалкое зрелище. Эта группа [EDS] в основном состоит из людей с большими проблемами по части эго, которые при этом не занимают никакой политической позиции».

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, пришедший в президентскую партию от социалистов, считает, что у действующего правительства Франции нет причин для беспокойства. «Большинство Эммануэля Макрона не может быть поставлено под сомнение», — полагает он. «LREM поддерживается центристской партией „Демократическое движение“ (MoDem) и группой Agir. А это значит, что большинству ничего не угрожает. Это называется парламентским большинством», — сказал министр иностранных дел. Однако, повторим, размывание персональной партии Макрона является знаковым событием для следующих президентских выборов.