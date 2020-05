Развлечения в пандемию: геймеры тратят сумасшедшие суммы на карантине

Лидия Мартынова

Аналитическая фирма NPD Group представила новый отчет касательно сборов в игровой индустрии. Выяснился интересный факт: в I квартале 2020 года геймеры из США потратили рекордные 10,86 млрд долларов.Сумма оказалась на 9% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. При этом продажи контента в видеоиграх достигли 9,58 млрд долларов, что на 11% больше, чем годом ранее. Рост продаж регистрируют на всех игровых платформах, включая приставки, компьютеры, мобильные устройства, а также в категориях железа и аксессуаров.Самыми успешными играми за первый квартал стали Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, DOOM Eternal, Dragon Ball Z: Kakarot, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, MLB The Show 20 и NBA 2K20.В NPD Group отмечают, что рост продаж консолей семейства Switch и игр для него помог компенсировать снижение среди других платформ. Сегмент железа вырос на 2% до 773 млн долларов, а продажи видеоигровых аксессуаров, включая геймпады, наушники, чехлы и другую периферию, — на 1% до 503 млн долларов.