Рябков не считает, что последствия коронавируса отрезвят "ястребов" США

Алексей Вольцев

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не считает, что последствия COVID-19 отрезвят "ястребов" в США, санкции продолжатся.

"Я не думаю, что COVID-19, его последствия, его уроки вразумят в достаточной мере тех в Вашингтоне, кто одержим идеей санкционного давления на своих геополитических соперников. Я думаю, что попытки прессинговать и добиваться того, что американцы называют "изменением поведения", будут продолжены. Это реальность, с которой необходимо считаться", - сказал Рябков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.