Рослесхоз сообщил о пяти тысячах лесных пожаров с начала года

Лидия Мартынова

Более пяти тысяч лесных пожаров возникло в России с начала 2020 года, огнем пройдено 770 тысяч гектаров, сообщил журналистам глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

"С начала года возникло чуть больше 5 тысяч пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 770 тысяч гектаров (в прошлом году - 923 тысячи). На землях лесного фонда возникло 4,7 тысячи пожаров, на землях иных категорий 230 пожаров, на землях обороны и безопасности - 137 пожаров, на землях особо охраняемых природных территорий - 50 пожаров, на землях населенных пунктов 37 пожаров", - сказал Аноприенко.