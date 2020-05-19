Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Рослесхоз сообщил о пяти тысячах лесных пожаров с начала года

Рослесхоз сообщил о пяти тысячах лесных пожаров с начала года

Рослесхоз сообщил о пяти тысячах лесных пожаров с начала года
Более пяти тысяч лесных пожаров возникло в России с начала 2020 года, огнем пройдено 770 тысяч гектаров, сообщил журналистам глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

"С начала года возникло чуть больше 5 тысяч пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 770 тысяч гектаров (в прошлом году - 923 тысячи). На землях лесного фонда возникло 4,7 тысячи пожаров, на землях иных категорий 230 пожаров, на землях обороны и безопасности - 137 пожаров, на землях особо охраняемых природных территорий - 50 пожаров, на землях населенных пунктов 37 пожаров", - сказал Аноприенко.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Барбершоп «Haft» – лучший сало красоты для мужчин в Санкт-Петербурге
Барбершоп «Haft» – лучший сало красоты для мужчин в Санкт-Петербурге
Минстрой Подмосковья проконтролирует возобновление строительных работ
Минстрой Подмосковья проконтролирует возобновление строительных работ
Актер фильма "Сумерки" Грегори Тайри Бойс и его девушка найдены мертвыми в своей квартире
Актер фильма "Сумерки" Грегори Тайри Бойс и его девушка найдены
Консульский отдел посольства России в Швейцарии возобновит прием граждан
Консульский отдел посольства России в Швейцарии возобновит прием
Сербия с 1 июня откроет свои границы со странами Балканского региона
Сербия с 1 июня откроет свои границы со странами Балканского региона
К чему дергается глаз: народная примета
К чему дергается глаз: народная примета
Покупка авиабилетов на официальном сайте «Эйрлайнс Аэро»
Покупка авиабилетов на официальном сайте «Эйрлайнс Аэро»
Рослесхоз сообщил о пяти тысячах лесных пожаров с начала года
Рослесхоз сообщил о пяти тысячах лесных пожаров с начала года
Путин отказал Лукашенко по поводу цен на газ
Путин отказал Лукашенко по поводу цен на газ
В России потребовали заблокировать видео о коронавирусе как спецоперации
В России потребовали заблокировать видео о коронавирусе как
Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда
Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда
Форум "Таврида" пройдет в новом формате из-за пандемии COVID-19
Форум "Таврида" пройдет в новом формате из-за пандемии COVID-19

Топ на сегодня

«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

Еще по теме

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на девять тысяч гектаров
В Приморье площадь лесных пожаров за день увеличилась почти на 700 гектаров
Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на 17 тысяч гектаров
Стали известны расходы на тушение лесных пожаров в Сибири в 2016 году