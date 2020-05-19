Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Россия не будет пытаться влиять на Германию по "Северному потоку — 2"

Россия не будет пытаться влиять на Германию по "Северному потоку — 2"

Россия не будет пытаться влиять на Германию по "Северному потоку — 2"
Россия не будет пытаться влиять на Германию в вопросе "Северного потока 2", этот вопрос не будет затрагиваться в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Хайко Маасом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило, что отклонило заявку Nord Stream 2 AG с просьбой освободить трубопровод "Северный поток 2", оператором которого является эта компания, от требований обновленной газовой директивы ЕС. Теперь трубопровод подпадает под требования на пролегающем в ЕС отрезке трубопровода по разделению компании-поставщика и оператора, а также под требования по регулированию цен и представлению доступа третьей стороне.

"Вы знаете, это решение Германии, в рамках которого необходимо учитывать и интересы немецкого государства, немецкого правительства, интересы немецкого бизнеса и, наверное, необходимо учитывать интересы выполнения тех обязательств, которые существуют в рамках Евросоюза у германской стороны. Я не собирался упоминать об этом вопросе в разговоре с Хайко Маасом, мы по другим темам договорились пообщаться. И уж точно не буду заставлять германское правительство принимать то или иное решение, как пытаются делать наши американские партнеры, в частности, в ходе телефонного разговора с Хайко Маасом (госсекретаря) Майка Помпео, о котором госдепартамент так бравурно сообщил" , - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

На онлайн-платформе STAY состоится концерт Татьяны Булановой
На онлайн-платформе STAY состоится концерт Татьяны Булановой
Два года со дня свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: самые яркие кадры пары
Два года со дня свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: самые яркие кадры
В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 29
В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 29
Россия не будет пытаться влиять на Германию по "Северному потоку — 2"
Россия не будет пытаться влиять на Германию по "Северному потоку — 2"
Путин призвал грамотно распорядиться ресурсами от переноса нацпроектов
Путин призвал грамотно распорядиться ресурсами от переноса нацпроектов
Лавров рассказал о поставках аппаратов ИВЛ из США в Россию
Лавров рассказал о поставках аппаратов ИВЛ из США в Россию
Москва сожалеет, что контакты по военной линии с НАТО заморожены
Москва сожалеет, что контакты по военной линии с НАТО заморожены
Индия и Китай остаются на взводе после рукопашной в Гималаях
Индия и Китай остаются на взводе после рукопашной в Гималаях
Познер оценил теорию об искусственном происхождении коронавируса
Познер оценил теорию об искусственном происхождении коронавируса
Нацпроекты «сдвинут вправо»: затраты на них сократятся на 200 млрд рублей
Нацпроекты «сдвинут вправо»: затраты на них сократятся на 200 млрд
Билл Гейтс посоветовал читать про «испанку»
Билл Гейтс посоветовал читать про «испанку»
Более 850 тысяч человек стали зрителями онлайн-акции "Ночь в музее"
Более 850 тысяч человек стали зрителями онлайн-акции "Ночь в музее"

Топ на сегодня

В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

Еще по теме

В Германии назвали сроки принятия решения по "Северному потоку — 2"
СМИ: Германия лишит "Северный поток — 2" иммунитета к газовой директиве
В Германии уточнили сроки принятия решения по заявке "Северного потока-2"
Берлин захотел подчинить «Северный поток-2» газовой директиве Евросоюза