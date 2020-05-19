Россия не будет пытаться влиять на Германию по "Северному потоку — 2"

Алексей Вольцев

Россия не будет пытаться влиять на Германию в вопросе "Северного потока 2", этот вопрос не будет затрагиваться в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Хайко Маасом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило, что отклонило заявку Nord Stream 2 AG с просьбой освободить трубопровод "Северный поток 2", оператором которого является эта компания, от требований обновленной газовой директивы ЕС. Теперь трубопровод подпадает под требования на пролегающем в ЕС отрезке трубопровода по разделению компании-поставщика и оператора, а также под требования по регулированию цен и представлению доступа третьей стороне.

"Вы знаете, это решение Германии, в рамках которого необходимо учитывать и интересы немецкого государства, немецкого правительства, интересы немецкого бизнеса и, наверное, необходимо учитывать интересы выполнения тех обязательств, которые существуют в рамках Евросоюза у германской стороны. Я не собирался упоминать об этом вопросе в разговоре с Хайко Маасом, мы по другим темам договорились пообщаться. И уж точно не буду заставлять германское правительство принимать то или иное решение, как пытаются делать наши американские партнеры, в частности, в ходе телефонного разговора с Хайко Маасом (госсекретаря) Майка Помпео, о котором госдепартамент так бравурно сообщил" , - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.