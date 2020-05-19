Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Сегодня, 10:56 Лидия Мартынова
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала девять нарушений, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано девять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – два. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.
По материалам: ria.ru