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Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки

Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала девять нарушений, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано девять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – два. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.

# Россия
По материалам: ria.ru

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