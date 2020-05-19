Россиянам раскроют тайны звездных постояльцев отеля люкс

Вадим Карасев

Изображение: Okko

Онлайн-кинотеатр Okko покажет сериал «Записки отельера: Гельвеция». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Российский сериал на протяжении десяти серий рассказывают истории о сотрудниках, владельцах и постояльцах премиального бутик-отеля, в который попадают как звезды спорта, так и политики, бизнесмены, писатели и зарубежные туристы. Режиссером выступила известная по работе над сериалом «Интерны» Радда Новикова, снят он по книге российского бизнесмена Юниса Теймурханлы, владельца реального отеля под названием «Гельвеция». Премьера эксклюзивного для подписчиков Okko сериала состоится 19 мая.

Утром, в 9:00, Okko предлагает силовую тренировку против усталости спины в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — кулинарная лекция «Готовим дома с Novikov School» с итальянским рецептом пасты с соусом болоньезе.

Днем, в 14:00 — доступный в подписке «Сериалы AMEDIATEKA» документальный фильм «Натали Вуд: Что остается за кадром», в котором о жизни и тайнах легендарной певицы расскажут ее близкие. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют лекцию «Как спорт влияет на мозг», в которой расскажут о наиболее эффективных и полезных видах спорта и влиянии физических упражнений на здоровье и сознание.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть «Записки отельера: Гельвеция». В 21:00 — каталонская легенда «Сказка про волшебное покрывало». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть психологический хоррор «Сторожка» о том, как женщина отправляется вместе с детьми в лесной дом, чтобы провести Рождество, однако в уединении главную героиню начинают преследовать демоны прошлого.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.