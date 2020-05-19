Россияне подали почти 8 млн заявлений на получение детских выплат

Алексей Вольцев

Полученные заявления на детские выплаты, гарантированные президентом РФ Владимиром Путиным, сейчас охватывают свыше 11 млн детей. Об этом, как пишет «Российская газета», рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он отметил, что россияне подали через портал госуслуг почти восемь миллионов заявлений на получение выплат.

«12 мая фиксировалось порядка 40 тысяч обращений в минуту на сайт для получения этих выплат. Мы с коллегами не ожидали такой востребованности этой меры», — рассказал министр.

При этом лично за выплатой через МФЦ или отделения ПФР обратились только 100 тысяч россиян.

Напомним, выплаты по десять тысяч рублей положены каждому ребенку в возрасте от трех до 16 лет. Заявление на получение денег можно подать через Госуслуги.