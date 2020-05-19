Россияне подали почти 8 млн заявлений на получение детских выплат
Сегодня, 06:07 Алексей Вольцев
Полученные заявления на детские выплаты, гарантированные президентом РФ Владимиром Путиным, сейчас охватывают свыше 11 млн детей. Об этом, как пишет «Российская газета», рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Он отметил, что россияне подали через портал госуслуг почти восемь миллионов заявлений на получение выплат.
«12 мая фиксировалось порядка 40 тысяч обращений в минуту на сайт для получения этих выплат. Мы с коллегами не ожидали такой востребованности этой меры», — рассказал министр.
При этом лично за выплатой через МФЦ или отделения ПФР обратились только 100 тысяч россиян.
Напомним, выплаты по десять тысяч рублей положены каждому ребенку в возрасте от трех до 16 лет. Заявление на получение денег можно подать через Госуслуги.
По материалам: eadaily.com