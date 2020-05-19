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Россияне продолжат экономить после окончания самоизоляции

Россияне продолжат экономить после окончания самоизоляцииФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Более половины россиян продолжат экономить или сильнее «затянут пояса» после окончания режима самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Открытие», с которыми ознакомилось агентство «Прайм».

По его данным, такое решение приняли 56 процентов опрошенных. Около трети граждан заявили, что продолжат жить после снятия ограничительных мер как и прежде, без сильной экономии. В то же время каждый двадцать пятый респондент приготовился потратить больше денег на товары и услуги, которые были недоступны в период карантинных мер. Семь процентов россиян затруднились определить потенциальный уровень трат после выхода из самоизоляции.

Также выяснилось, что ряд граждан планируют заниматься ремонтом летом. О планах улучшить обстановку в квартире, доме или даче рассказал каждый пятый опрошенный. Чуть менее половины граждан потратят на строительные работы менее 60 тысяч рублей, 14 процентов — до 90 тысяч рублей, еще примерно столько же граждан готовы вложить в ремонт до 150 тысяч рублей, а четверть респондентов потратят более 150 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что треть жителей России сократила свои расходы на питание после введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. 35 процентов россиян заявили, что стали тратить меньше на продукты, в то же время 27 процентов не заметили изменений в расходах на еду. Однако 38 процентов граждан отметили, что увеличили затраты на питание.

В конце апреля эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова дала советы россиянам, как отказаться от ряда ненужных расходов из «прошлой» жизни для успешной экономии во время пандемии коронавируса. Она призвала пересмотреть траты на различные услуги сотовой связи, интернет и телевидение, избавиться от ненужных подписок и сократить потребление определенных услуг. В целом, для сокращения расходов стоит полностью перейти на онлайн-ресурсы и общение в мессенджерах. Также она порекомендовала не покупать одежду и обувь в онлайн-магазинах, несмотря на большие скидки, и питаться домашней едой

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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