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Российские корабли провели торпедные стрельбы в Черном море

Российские корабли провели торпедные стрельбы в Черном море

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Муромец» и «Ейск» Черноморского флота в соответствии с планом боевой подготовки провели практические торпедные стрельбы в морском полигоне Чёрного моря, сообщила сегодня, 19 мая, пресс-служба Южного военного округа.

Как отметили в военном ведомстве, экипажи МПК «Муромец» и «Ейск» отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника, роль которой выполнил экипаж подлодки «Колпино», а также выполнили комплекс подготовительных упражнений по применению торпедного оружия.

«Стрельбы выполнялись учебными практическими торпедами. Экипажи кораблей уложились в нормативы по применению торпедного оружия», — уточнили в пресс-службе.

Эффективность применения торпедного оружия экипажами противолодочных кораблей будет оценена после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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