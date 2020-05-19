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Сербия с 1 июня откроет свои границы со странами Балканского региона

Сербия с 1 июня откроет свои границы со странами Балканского региона

С 1 июня Сербия откроет свои границы с Албанией, Боснией и Герцеговиной, а также с Северной Македонией и Черногорией. Об этом сегодня, 19 мая, заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

«Начиная с 1 июня мы открываем границы для граждан Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории, что представляет собой укрепление доверия и сотрудничества в регионе. Ожидаем, что и остальные партнеры из этой части Европы, уважая рекомендации экспертов, начнут смягчать меры и постепенно открывать границы», — сказал он.

ИА Newstes напоминает, из-за пандемии коронавирусной инфекции Сербия закрыла границы 15 марта. По договоренности президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича в страну были направлены российские военные для оказания помощи в борьбе с Covid-19. 18 мая самолеты ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России вылетели с аэродрома Батайница в Белграде в Россию.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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