Слухи о романе с создателем «Гостей из будущего» и дочь от Дениса Клявера. Тайны Евы Польны

Анастасия Иванова

С начала карьеры звезда придерживалась простого правила: не распространяться о частной жизни. Каково же было удивление поклонников, когда выяснилось, что у Евы Польны растет дочь от экс-солиста группы «Чай вдвоем»! И это далеко не единственный секрет вокалистки.

«Беги от меня, я — твои слезы», — строчки первого громкого хита «Гостей из будущего» в конце 90-х напевала вся страна. Ева Польна, с надрывом исполняющая авторские композиции о несчастной любви, стала кумиром молодежи. «Он чужой», «Ты где-то», «Так отважно» — каждый клип группы поклонники считали произведением искусства. Коллектив собирал аншлаги на концертах целых 11 лет, а потом неожиданно распался.

Многие подозревали, что пути Евы и основателя музыкального проекта Юрия Усачева разошлись из-за окончания их романа. В звездных кругах давно ходили слухи, что Польна даже родила старшую дочь от композитора. Все оказалось не столь очевидно: спустя несколько лет выяснилось, что папа Эвелин — Денис Клявер. Когда экс-солист дуэта «Чай вдвоем» раскрыл тайну на телешоу, певица сочла это предательством.

19 мая артистке исполняется 45, и старые обиды давно остались для нее в прошлом. Но отчего же Еве было так важно сохранить в секрете информацию об отце дочки? И почему после пары неудачных романов звезда эстрады так и не вышла замуж?

«ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО»: ОТ СОЗДАНИЯ ДО РАСПАДА

Елена Польная появилась на свет в Ленинграде в семье военного врача и инженера-технолога. Ее папа — поляк, так что в детстве девочка часто ездила с близкими в город Лодзь близ Варшавы. Родители гордились образцовым ребенком: Лена усердно училась в школе с английским уклоном, занималась танцами и вокалом, много читала. Особенно она любила фантастику, лелея в душе мечту стать астронавтом и отправиться в космос.

С возрастом грезы о далеких планетах испарились, и после окончания школы выпускница впала в ступор, не зная, чем заниматься дальше. В итоге Польная получила специальность библиотекаря-библиографа, но по профессии не работала ни дня: постепенно увлечение музыкой затмило все прочие интересы. С 1994-го она выступала в качестве бэк-вокалистки с петербургской группой «А-2», а параллельно исполняла в клубах рок-баллады. Спустя два года певица познакомилась с Юрием Усачевым, искавшим солистку для нового проекта. Так появились «Гости из будущего», а Елена Польная превратилась в Еву Польну.

Артистка обрела возможность реализоваться не только как исполнительница, но и как автор песен группы и даже костюмер — оригинальные шляпки и наряды звезды никого не оставили равнодушным. Увы, первый альбом в стиле джангл был холодно принят слушателями, так что Юрий и Ева переключились на более актуальный поп. Сингл «Беги от меня» мгновенно стал хитом, открыв музыкантам дорогу в шоу-бизнес. Раскруткой коллектива занялся продюсер «Отпетых мошенников» Евгений Орлов. С переездом в Москву «Гости из будущего» узнали, что такое настоящая слава.

Видео, альбомы, концерты — популярность группы стремительно росла. Треки «Зима в сердце», «Ты где-то», «Мой Baby» взлетели на вершину чартов, а клип на сингл «Игры», снятый во время гастролей в Лондоне, стал культовым. Но в 2009-м пути Юрия и Евы разошлись, и вскоре солистка объявила о начале сольной карьеры.

«Мы продержались 11 лет. Это невероятная история. Бывает, людей удерживают экономические условия, контракты, они ненавидят друг друга, но выезжают на концерты. У нас было не так, — поясняла певица. — Когда мы расстались как близкие люди, я подумала: это же я, мои песни, моя музыка — ну почему я должна это все бросать? А потом поняла, что мне не нужен некий абстрактный партнер, потому что я тяну все на себе. Для подавляющего большинства я была просто девушкой, которая поет, а не автором пары десятков хитов, звучащих на всю страну. Люди, которые меня знали 11 лет, сказали: «Мм, теперь ты одна? Ну, мы все посмотрим, как ты упадешь и пропадешь». Но мне еще есть что сказать. И я осталась, хотя несколько первых лет были достаточно тяжелыми».

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Через пару месяцев артистка представила на суд зрителей клип «Парни не плачут», а через год записала песни «Миражи» и «Не расставаясь». Это была совсем другая Ева, «выросшая» из «Гостей из будущего», но продолжившая делиться лирикой с аудиторией.

Настоящим триумфом для певицы стал выпуск сингла «Весь мир на ладони моей», завоевавшего первые места в главных хит-парадах страны. В декабре 2013-го исполнительницу назвали самой ротируемой звездой в России и СНГ. На фоне успеха Польна приняла участие в шоу «Один в один!», снова заставив публику говорить о себе.

Затем вокалистка презентовала пластинку «Поет любовь», где старые хиты «Гостей из будущего» удачно сочетались с новыми треками. Музыкальные критики отмечали, что диск можно смело назвать альбомом года. «Мало», «Глубокое синее море», «Фантастика» — путь звезды продолжался, однако многие поклонники отмечали, что лучшие композиции Ева создала во времена «Гостей из будущего». Как же сама исполнительница анализировала перемены в творчестве, произошедшие за годы карьеры?

«В музыкальном плане на сегодняшний день я побывала везде. Я была поп-артистом, сейчас я инди-артист, но тем не менее остаюсь поп-музыкантом, пишу популярные песни, это фантастическая история, — резюмировала она. — При этом я вне общего российского музыкального потока».

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ: СЛУХИ И СЕКРЕТЫ

Когда появились «Гости из будущего» с их романтическим репертуаром, многие заключили, что Юрия и Еву связывало не только творчество, но и любовь. Польна не скрывала — Усачев был близким для нее человеком, однако их отношения носили дружеский характер. Возникал закономерный вопрос: кто же тот «чужой и плохой», что унес ее сердце?

Ева взяла за правило не афишировать личную жизнь, так что окружающим оставалось лишь выдвигать версии о возможных бойфрендах. Какое-то время поговаривали о любовной связи женщины с Шурой, но вскоре он признался, что пиар-роман создавался для повышения интереса к «Гостям из будущего».

В 2005-м певица родила дочь Эвелин, а имени ее отца не назвала. Спустя два года на свет появилась вторая наследница артистки Амалия. Тут никакой загадки не было: папа малышки — бизнесмен Сергей Пильгун. Отцом ресторатор оказался ответственным и заботливым, а вот роль супруга не потянул — спустя пару лет гражданский брак распался. Впрочем, Польна никогда не стремилась выйти замуж: она была самодостаточной и успешной, да и роль матери-одиночки ее не пугала.

«Не нахожу себе оправданий»: Денис Клявер объяснил, почему не сразу признал дочь Евы Польны

Мирное течение жизни нарушило публичное заявление Денис Клявера в 2012-м. В программе «Пусть говорят» музыкант поведал о том, что он папа Эвелин. Поступок Дениса певица восприняла как предательство: он нарушил давний уговор о тайне, к тому же форма признания — в эфире телешоу перед многомиллионной аудиторией — казалась Еве неприемлемой.

«Да, встречались, появился ребенок, но мы не сочетались браком, а расстались. Официально Денис признал факт своего отцовства спустя пять лет после рождения Эвелин. Я не хотела, чтобы в мою жизнь лезли чужие люди, и долгое время это удавалось. Даже наши приятели-артисты ничего не знали», — подчеркивала звезда.

Ева понимала, что рано или поздно информация о происхождении дочери всплывет, но надеялась на иную подачу: в виде красивой статьи об истории любви. К счастью, психика ребенка не пострадала — Эвелин к тому моменту прекрасно знала, кто ее папа.

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Другой вопрос, мучивший поклонников, — почему Польна и Клявер не смогли сохранить отношения, которые привели к рождению общей дочки? Во-первых, артист закрутил роман с Евой, когда был женат на танцовщице Юлии, и скрывать связь на стороне оказалось проблематично. А во-вторых, спустя какое-то время он понял, что чувства к любовнице угасли.

«Вина моя только в том, что разлюбил, — рассказывал Денис в программе «Судьба человека». — Мы два настолько разных человека, нам не суждено быть вместе... Когда закончились отношения с Евой, то и брак с Юлей разрушился».

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Так или иначе, со временем Ева сменила гнев на милость и за все простила бывшего возлюбленного. Да и могло ли быть по-другому, ведь Клявер принимал активное участие в жизни Эвелин. «Папы у нас работающие, очень занятые, поэтому встречаются с дочками не так часто, как всем хотелось бы. У нас нет законодательно установленных дней — скользящий график. Я бы сказала, они в меру своих сил, желаний и возможностей общаются с девочками, — говорила певица о бывших избранниках. — У Дениса прекрасная супруга, они счастливы. И за Сергея я тоже очень рада».

Не секрет, что после рождения двоих детей Ева поправилась, и отныне проблема борьбы с лишним весом стала для нее злободневной. Пользователям Сети было что обсудить: то звезду хвалили за успешные результаты похудения, то осуждали за вновь набранные килограммы. С годами Польна научилась игнорировать хейтеров — важными оставались лишь мнения близких.

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ДОЧЕРИ

Ева редко рассказывала о наследницах, не желая привлекать к ним лишнее внимание. «Я уже обросла скорлупой, как говорят боксеры и борцы, «замозолилась», научилась не реагировать на какие-то вещи, считая их издержками своей профессии, — объясняла артистка. — Но когда речь идет о моих детях… Они ведь не виноваты, что их родители такие популярные персоны».

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Вновь более откровенно себя вел Денис Клявер, с гордостью рассказывавший в интервью об успехах дочери от Польны. «Эвелиша — самая творческая из всех моих детей по характеру. Она все близко принимает к сердцу, анализирует — очень эмоциональная. Эвелинка иногда бывает ежиком, но редко. Отдельное спасибо Еве за это счастье: быть отцом девочки — это такой конкретный космос», — делился он.

А вот о проблемах наследницы со здоровьем родители никогда не упоминали, так что в прошлом ноябре поклонникам пришлось изрядно поволноваться: неожиданно в Сети появилась новость о том, что дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания. У Эвелин случился тяжелый приступ астмы, приехавшая на дом скорая не смогла снять острое состояние, поэтому подростка доставили в подмосковную клинику. Сутки врачи боролись за жизнь 14-летней девочки, пока ей не стало лучше.

«Астма — серьезный диагноз. Поэтому еще какое-то время необходимо побыть в клинике под присмотром врачей. Родители не на шутку испугались, поддерживаем их как можем», — рассказывали «СтарХиту» в окружении артистов.

Позднее Эвелина Бледанс пояснила, что старшая дочь Евы попросту забыла вовремя принять лекарство: упустила момент, а это привело к серьезным последствиям.

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Все обошлось, и ситуация была забыта как страшный сон. К счастью, теперь близкие Евы здоровы, и единственное, из-за чего она может испытывать стресс — это грядущие выступления. Правда, сейчас из-за пандемии коронавируса концерты исполнительницы перенесли на осень. Польна не унывает: в условиях самоизоляции она продолжает заниматься творчеством: пишет стихи и картины. Поклонники с нетерпением ждут встречи с певицей, которая на протяжении 20 лет создает для них трогательные композиции.

Фото: Анна Салынская, Антон Марков, Елена Пальм/Legion-Media, PhotoXPress.ru, Facebook.com, Instagram.com, архив пресс-службы

