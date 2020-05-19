Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Слухи о романе с создателем «Гостей из будущего» и дочь от Дениса Клявера. Тайны Евы Польны

Слухи о романе с создателем «Гостей из будущего» и дочь от Дениса Клявера. Тайны Евы Польны

Слухи о романе с создателем «Гостей из будущего» и дочь от Дениса Клявера. Тайны Евы Польны
С начала карьеры звезда придерживалась простого правила: не распространяться о частной жизни. Каково же было удивление поклонников, когда выяснилось, что у Евы Польны растет дочь от экс-солиста группы «Чай вдвоем»! И это далеко не единственный секрет вокалистки.

«Беги от меня, я — твои слезы», — строчки первого громкого хита «Гостей из будущего» в конце 90-х напевала вся страна. Ева Польна, с надрывом исполняющая авторские композиции о несчастной любви, стала кумиром молодежи. «Он чужой», «Ты где-то», «Так отважно» — каждый клип группы поклонники считали произведением искусства. Коллектив собирал аншлаги на концертах целых 11 лет, а потом неожиданно распался.

Многие подозревали, что пути Евы и основателя музыкального проекта Юрия Усачева разошлись из-за окончания их романа. В звездных кругах давно ходили слухи, что Польна даже родила старшую дочь от композитора. Все оказалось не столь очевидно: спустя несколько лет выяснилось, что папа Эвелин — Денис Клявер. Когда экс-солист дуэта «Чай вдвоем» раскрыл тайну на телешоу, певица сочла это предательством.

19 мая артистке исполняется 45, и старые обиды давно остались для нее в прошлом. Но отчего же Еве было так важно сохранить в секрете информацию об отце дочки? И почему после пары неудачных романов звезда эстрады так и не вышла замуж?

«ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО»: ОТ СОЗДАНИЯ ДО РАСПАДА

Елена Польная появилась на свет в Ленинграде в семье военного врача и инженера-технолога. Ее папа — поляк, так что в детстве девочка часто ездила с близкими в город Лодзь близ Варшавы. Родители гордились образцовым ребенком: Лена усердно училась в школе с английским уклоном, занималась танцами и вокалом, много читала. Особенно она любила фантастику, лелея в душе мечту стать астронавтом и отправиться в космос.

С возрастом грезы о далеких планетах испарились, и после окончания школы выпускница впала в ступор, не зная, чем заниматься дальше. В итоге Польная получила специальность библиотекаря-библиографа, но по профессии не работала ни дня: постепенно увлечение музыкой затмило все прочие интересы. С 1994-го она выступала в качестве бэк-вокалистки с петербургской группой «А-2», а параллельно исполняла в клубах рок-баллады. Спустя два года певица познакомилась с Юрием Усачевым, искавшим солистку для нового проекта. Так появились «Гости из будущего», а Елена Польная превратилась в Еву Польну.

Артистка обрела возможность реализоваться не только как исполнительница, но и как автор песен группы и даже костюмер — оригинальные шляпки и наряды звезды никого не оставили равнодушным. Увы, первый альбом в стиле джангл был холодно принят слушателями, так что Юрий и Ева переключились на более актуальный поп. Сингл «Беги от меня» мгновенно стал хитом, открыв музыкантам дорогу в шоу-бизнес. Раскруткой коллектива занялся продюсер «Отпетых мошенников» Евгений Орлов. С переездом в Москву «Гости из будущего» узнали, что такое настоящая слава.

Видео, альбомы, концерты — популярность группы стремительно росла. Треки «Зима в сердце», «Ты где-то», «Мой Baby» взлетели на вершину чартов, а клип на сингл «Игры», снятый во время гастролей в Лондоне, стал культовым. Но в 2009-м пути Юрия и Евы разошлись, и вскоре солистка объявила о начале сольной карьеры.

«Мы продержались 11 лет. Это невероятная история. Бывает, людей удерживают экономические условия, контракты, они ненавидят друг друга, но выезжают на концерты. У нас было не так, — поясняла певица. — Когда мы расстались как близкие люди, я подумала: это же я, мои песни, моя музыка — ну почему я должна это все бросать? А потом поняла, что мне не нужен некий абстрактный партнер, потому что я тяну все на себе. Для подавляющего большинства я была просто девушкой, которая поет, а не автором пары десятков хитов, звучащих на всю страну. Люди, которые меня знали 11 лет, сказали: «Мм, теперь ты одна? Ну, мы все посмотрим, как ты упадешь и пропадешь». Но мне еще есть что сказать. И я осталась, хотя несколько первых лет были достаточно тяжелыми».

Бывший солист MBAND впервые о распаде группы и предательстве Владислава Рамма

Через пару месяцев артистка представила на суд зрителей клип «Парни не плачут», а через год записала песни «Миражи» и «Не расставаясь». Это была совсем другая Ева, «выросшая» из «Гостей из будущего», но продолжившая делиться лирикой с аудиторией.

Настоящим триумфом для певицы стал выпуск сингла «Весь мир на ладони моей», завоевавшего первые места в главных хит-парадах страны. В декабре 2013-го исполнительницу назвали самой ротируемой звездой в России и СНГ. На фоне успеха Польна приняла участие в шоу «Один в один!», снова заставив публику говорить о себе.

Затем вокалистка презентовала пластинку «Поет любовь», где старые хиты «Гостей из будущего» удачно сочетались с новыми треками. Музыкальные критики отмечали, что диск можно смело назвать альбомом года. «Мало», «Глубокое синее море», «Фантастика» — путь звезды продолжался, однако многие поклонники отмечали, что лучшие композиции Ева создала во времена «Гостей из будущего». Как же сама исполнительница анализировала перемены в творчестве, произошедшие за годы карьеры?

«В музыкальном плане на сегодняшний день я побывала везде. Я была поп-артистом, сейчас я инди-артист, но тем не менее остаюсь поп-музыкантом, пишу популярные песни, это фантастическая история, — резюмировала она. — При этом я вне общего российского музыкального потока».

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ: СЛУХИ И СЕКРЕТЫ

Когда появились «Гости из будущего» с их романтическим репертуаром, многие заключили, что Юрия и Еву связывало не только творчество, но и любовь. Польна не скрывала — Усачев был близким для нее человеком, однако их отношения носили дружеский характер. Возникал закономерный вопрос: кто же тот «чужой и плохой», что унес ее сердце?

Ева взяла за правило не афишировать личную жизнь, так что окружающим оставалось лишь выдвигать версии о возможных бойфрендах. Какое-то время поговаривали о любовной связи женщины с Шурой, но вскоре он признался, что пиар-роман создавался для повышения интереса к «Гостям из будущего».

В 2005-м певица родила дочь Эвелин, а имени ее отца не назвала. Спустя два года на свет появилась вторая наследница артистки Амалия. Тут никакой загадки не было: папа малышки — бизнесмен Сергей Пильгун. Отцом ресторатор оказался ответственным и заботливым, а вот роль супруга не потянул — спустя пару лет гражданский брак распался. Впрочем, Польна никогда не стремилась выйти замуж: она была самодостаточной и успешной, да и роль матери-одиночки ее не пугала. 

«Не нахожу себе оправданий»: Денис Клявер объяснил, почему не сразу признал дочь Евы Польны

Мирное течение жизни нарушило публичное заявление Денис Клявера в 2012-м. В программе «Пусть говорят» музыкант поведал о том, что он папа Эвелин. Поступок Дениса певица восприняла как предательство: он нарушил давний уговор о тайне, к тому же форма признания — в эфире телешоу перед многомиллионной аудиторией — казалась Еве неприемлемой.

«Да, встречались, появился ребенок, но мы не сочетались браком, а расстались. Официально Денис признал факт своего отцовства спустя пять лет после рождения Эвелин. Я не хотела, чтобы в мою жизнь лезли чужие люди, и долгое время это удавалось. Даже наши приятели-артисты ничего не знали», — подчеркивала звезда.

Ева понимала, что рано или поздно информация о происхождении дочери всплывет, но надеялась на иную подачу: в виде красивой статьи об истории любви. К счастью, психика ребенка не пострадала — Эвелин к тому моменту прекрасно знала, кто ее папа.

Денис Клявер показал подросшую дочь от Евы Польны

Другой вопрос, мучивший поклонников, — почему Польна и Клявер не смогли сохранить отношения, которые привели к рождению общей дочки? Во-первых, артист закрутил роман с Евой, когда был женат на танцовщице Юлии, и скрывать связь на стороне оказалось проблематично. А во-вторых, спустя какое-то время он понял, что чувства к любовнице угасли.

«Вина моя только в том, что разлюбил, — рассказывал Денис в программе «Судьба человека». — Мы два настолько разных человека, нам не суждено быть вместе... Когда закончились отношения с Евой, то и брак с Юлей разрушился».

Денис Клявер объяснил, почему не женился на Еве Польне

Так или иначе, со временем Ева сменила гнев на милость и за все простила бывшего возлюбленного. Да и могло ли быть по-другому, ведь Клявер принимал активное участие в жизни Эвелин. «Папы у нас работающие, очень занятые, поэтому встречаются с дочками не так часто, как всем хотелось бы. У нас нет законодательно установленных дней — скользящий график. Я бы сказала, они в меру своих сил, желаний и возможностей общаются с девочками, — говорила певица о бывших избранниках. — У Дениса прекрасная супруга, они счастливы. И за Сергея я тоже очень рада».

Не секрет, что после рождения двоих детей Ева поправилась, и отныне проблема борьбы с лишним весом стала для нее злободневной. Пользователям Сети было что обсудить: то звезду хвалили за успешные результаты похудения, то осуждали за вновь набранные килограммы. С годами Польна научилась игнорировать хейтеров — важными оставались лишь мнения близких.

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ДОЧЕРИ

Ева редко рассказывала о наследницах, не желая привлекать к ним лишнее внимание. «Я уже обросла скорлупой, как говорят боксеры и борцы, «замозолилась», научилась не реагировать на какие-то вещи, считая их издержками своей профессии, — объясняла артистка. — Но когда речь идет о моих детях… Они ведь не виноваты, что их родители такие популярные персоны».

«Спасибо Еве Польне за это счастье»: Денис Клявер рассказал о дочери, которую родила певица

Вновь более откровенно себя вел Денис Клявер, с гордостью рассказывавший в интервью об успехах дочери от Польны. «Эвелиша — самая творческая из всех моих детей по характеру. Она все близко принимает к сердцу, анализирует — очень эмоциональная. Эвелинка иногда бывает ежиком, но редко. Отдельное спасибо Еве за это счастье: быть отцом девочки — это такой конкретный космос», — делился он.

А вот о проблемах наследницы со здоровьем родители никогда не упоминали, так что в прошлом ноябре поклонникам пришлось изрядно поволноваться: неожиданно в Сети появилась новость о том, что дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания. У Эвелин случился тяжелый приступ астмы, приехавшая на дом скорая не смогла снять острое состояние, поэтому подростка доставили в подмосковную клинику. Сутки врачи боролись за жизнь 14-летней девочки, пока ей не стало лучше.

«Астма — серьезный диагноз. Поэтому еще какое-то время необходимо побыть в клинике под присмотром врачей. Родители не на шутку испугались, поддерживаем их как можем», — рассказывали «СтарХиту» в окружении артистов.

Позднее Эвелина Бледанс пояснила, что старшая дочь Евы попросту забыла вовремя принять лекарство: упустила момент, а это привело к серьезным последствиям.

Агент Дениса Клявера прокомментировал критическое состояние дочери Евы Польны

Все обошлось, и ситуация была забыта как страшный сон. К счастью, теперь близкие Евы здоровы, и единственное, из-за чего она может испытывать стресс — это грядущие выступления. Правда, сейчас из-за пандемии коронавируса концерты исполнительницы перенесли на осень. Польна не унывает: в условиях самоизоляции она продолжает заниматься творчеством: пишет стихи и картины. Поклонники с нетерпением ждут встречи с певицей, которая на протяжении 20 лет создает для них трогательные композиции.

Фото: Анна Салынская, Антон Марков, Елена Пальм/Legion-Media, PhotoXPress.ru, Facebook.com, Instagram.com, архив пресс-службы

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Ваш внутренний компас: какие сны говорят о том, что пора менять свою жизнь
Ваш внутренний компас: какие сны говорят о том, что пора менять свою
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
В МИД оценили влияние вызванного COVID-19 кризиса на мировую политику
В МИД оценили влияние вызванного COVID-19 кризиса на мировую политику
Более 400 россиян вернулись вывозным рейсом из Таиланда в Россию
Более 400 россиян вернулись вывозным рейсом из Таиланда в Россию
В Киргизии число выявленных случаев коронавируса достигло 1243
В Киргизии число выявленных случаев коронавируса достигло 1243
Покупателей в секс-шопах поймали на незнании основ секса
Покупателей в секс-шопах поймали на незнании основ секса
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум
Умер актер из фильма «Сумерки»
Умер актер из фильма «Сумерки»
Слухи о романе с создателем «Гостей из будущего» и дочь от Дениса Клявера. Тайны Евы Польны
Слухи о романе с создателем «Гостей из будущего» и дочь от Дениса
В Европе снимут запрет на спекуляции
В Европе снимут запрет на спекуляции
Джейми Кинг подала на развод с Кайлом Ньюманом после 12 лет брака и потребовала запретительный приказ
Джейми Кинг подала на развод с Кайлом Ньюманом после 12 лет брака и
Гадания по картам Таро: мифы и факты о таинственной силе древнейшей методики
Гадания по картам Таро: мифы и факты о таинственной силе древнейшей

Топ на сегодня

Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного COVID-19
Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного
Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил карантин
Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил
Стала известна дата открытия Турции для россиян
Стала известна дата открытия Турции для россиян
CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ
CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в прошлом
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в

Еще по теме

Певица Ева Польна рассказала о состоянии своей дочери
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Агент Дениса Клявера прокомментировал критическое состояние дочери Евы Польны
Как врачи спасали жизнь дочери Евы Польны и Дениса Клявера