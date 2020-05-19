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Собянин рассказал, когда в Москве снимут ограничения по прогулкам и занятиям спортом

Собянин рассказал, когда в Москве снимут ограничения по прогулкам и занятиям спортом
Фото: http://www.kremlin.ru

Прогулки и занятия спортом в Москве разрешат, когда будут выявлять не тысячи заболевших коронавирусом, а "десятки или сотни". Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сказал мэр города Сергей Собянин.

"Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растёт, когда у нас количество тяжелобольных в больницах будет значительно меньше, когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может быть, ещё меньше", — сказал градоначальник, отвечая на вопрос ведущей когда можно будет в Москве погулять с ребенком или заняться спортом на улице.

Он также уточнил, что на в больницах Москвы проходят лечение 18 тысяч тяжелобольных пациентов с коронавирусом.

"Сказать, что мы победили коронавирус - это было бы безответственным заявлением. У нас в больницах лежит 18.000 тяжелоболеющих. И, конечно, нам надо, как президент говорил, двигаться вперед, но двигаться осторожно, чтобы не создать обратную волну. Когда мы, приняв безответственные решения, не получили бы ту ситуацию, когда пришлось бы обратно закрывать целые отрасли", - сказал Собянин.

В ходе интервью Сергей Собянин также рассказал, когда в городе откроют многофункциональные центры.

"С понедельника мы откроем МФЦ. Более того, мы сейчас будем открывать часть больниц по плановой помощи - не будем переводить центры часть клиник в ковидные центры, а наоборот будем раскрывать возможности плановой медицинской помощи", - сказал мэр.

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По материалам: uposters.ru

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