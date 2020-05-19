Состояние отца Нурмагомедова ухудшилось, он впал в кому
Сегодня, 16:21 Вадим Карасев
Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап вновь впал в кому. Его состояние ухудшилось, пишет "Чемпионат".
Старший Нурмагомедов пребывает в одной из больниц Москвы. Сейчас он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, поскольку не может дышать самостоятельно.
Еще несколько дней сообщалось, что заслуженному тренеру стало лучше. Первоначально он был госпитализирован с пневмонией, а спустя неделю Нурмагомедова перевезли в Москву в связи с ухудшившимся состоянием.
Абдулманап Нурмагомедов входит в Книгу рекордов Гиннеса, как тренер, чьи подопечные 18 раз становились чемпионами мира по боевому самбо.
По материалам: uposters.ru