Состояние отца Нурмагомедова ухудшилось, он впал в кому

Вадим Карасев

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап вновь впал в кому. Его состояние ухудшилось, пишет "Чемпионат".

Старший Нурмагомедов пребывает в одной из больниц Москвы. Сейчас он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, поскольку не может дышать самостоятельно.

Еще несколько дней сообщалось, что заслуженному тренеру стало лучше. Первоначально он был госпитализирован с пневмонией, а спустя неделю Нурмагомедова перевезли в Москву в связи с ухудшившимся состоянием.

Абдулманап Нурмагомедов входит в Книгу рекордов Гиннеса, как тренер, чьи подопечные 18 раз становились чемпионами мира по боевому самбо.