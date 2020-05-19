Спецслужбам пора вмешаться в распространение фейков о 5G — специалист
Руководитель Управления Республики Северная Осетия — Алания по ИТ и связи Алан Салбиев заявил о необходимости срочного вмешательства специальных служб в распространение фейков о сети пятого поколения (5G). По оценке Салбиева, начата вторая волна информационной террористической атаки на россиян.
В распространяемых через соцсети сообщениях говорится, что через вышки 5G «нас хотят убить». Анонимы утверждают, что «массовое убийство населения» планирует Минкомсвязи.
Как отмечает Салбиев, снова «начались панические сообщения от наших жителей». Он призывает не верить им.
Мы, региональные связисты и информатизаторы, сами с этим террором лжи не справимся, подчеркивает Салбиев.
По его мнению, необходимо срочное вмешательство федеральных структур, специальных служб, внешней разведки, операторов связи.
Тема развития технологий (связь, цифра, искусственный интеллект), отмечает эксперт, «стала основным жупелом в руках враждебных сил, применяющих системно и целенаправленно военные методы информационного воздействия и пропаганды для раскачивания и информационного насилия над широким кругом людей вне зависимости от их социального статуса и уровня образования».
ИА Newstes сообщало, что люди, которые не верят в опасность коронавируса, боятся ввода сети пятого поколения и «чипирования», сожгли 20 апреля антенну МТС в североосетинском селе Ногир. Жители села остались из-за этого без сотовой связи.
Отметим, что в Северной Осетии нет 5G. Алан Салбиев призвал после поджога антенны «остановить безумие» по уничтожению станций мобильных операторов.
Конспирологическая теория о том, что мобильная связь пятого поколения 5G способствует распространению коронавируса имела ранее резонанс в соцсетях. В частности, жители Великобритании сжигали из-за этого вышки 5G. Работу 5G с распространением коронавируса связала, в частности, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич.