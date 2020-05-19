Спецслужбам пора вмешаться в распространение фейков о 5G — специалист

Анастасия Иванова

Руководитель Управления Республики Северная Осетия — Алания по ИТ и связи Алан Салбиев заявил о необходимости срочного вмешательства специальных служб в распространение фейков о сети пятого поколения (5G). По оценке Салбиева, начата вторая волна информационной террористической атаки на россиян.

В распространяемых через соцсети сообщениях говорится, что через вышки 5G «нас хотят убить». Анонимы утверждают, что «массовое убийство населения» планирует Минкомсвязи.

Как отмечает Салбиев, снова «начались панические сообщения от наших жителей». Он призывает не верить им.

«По некоторым данным, одна из сопредельных стран (очевидно, имеется в виду Грузия — ИА Newstes) „нащупала“ слабое место и начинает прицельно бить подобными фейками, чтобы раскачать и ослабить нас, провоцировать социальное напряжение и уничтожение инфраструктуры. Это абсолютно террористическая атака, контент составляют информационные диверсанты высокого уровня», — заявил специалист.



Мы, региональные связисты и информатизаторы, сами с этим террором лжи не справимся, подчеркивает Салбиев.

По его мнению, необходимо срочное вмешательство федеральных структур, специальных служб, внешней разведки, операторов связи.

Тема развития технологий (связь, цифра, искусственный интеллект), отмечает эксперт, «стала основным жупелом в руках враждебных сил, применяющих системно и целенаправленно военные методы информационного воздействия и пропаганды для раскачивания и информационного насилия над широким кругом людей вне зависимости от их социального статуса и уровня образования».

ИА Newstes сообщало, что люди, которые не верят в опасность коронавируса, боятся ввода сети пятого поколения и «чипирования», сожгли 20 апреля антенну МТС в североосетинском селе Ногир. Жители села остались из-за этого без сотовой связи.

Отметим, что в Северной Осетии нет 5G. Алан Салбиев призвал после поджога антенны «остановить безумие» по уничтожению станций мобильных операторов.

«Базовые станции мобильных операторов и соединительные муфты оптических линий связи не излучают радиацию и коронавирус», — подчеркивает он.

Конспирологическая теория о том, что мобильная связь пятого поколения 5G способствует распространению коронавируса имела ранее резонанс в соцсетях. В частности, жители Великобритании сжигали из-за этого вышки 5G. Работу 5G с распространением коронавируса связала, в частности, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич.

«Это самая большая проблема со времен Чернобыля. Надо еще понять до конца, что это — действительно ли грипп или уже 5G влияет на иммунную систему человека. На мой взгляд, ученые не имеют окончательного убеждения», — полагает писательница.