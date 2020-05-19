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Способ Трампа защититься от коронавируса назвали смертельно опасным

Способ Трампа защититься от коронавируса назвали смертельно опаснымФото: Leah Millis / Reuters

Телеведущий Нил Кавуто (Neil Cavuto) назвал способ защиты от коронавируса президента США Дональда Трампа смертельно опасным для людей с различными заболеваниями. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Кавуто заявил, что в результате ряда исследований было установлено, что людям с некоторыми заболеваниями может быть опасно принимать гидроксихлорохин. «Это вас убьет», — сказал журналист.

Он отметил, что гидроксихлорохин не следует принимать всем подряд независимо от того, что президент говорит об эффективности лекарства, и от того, что препарат лечит малярию.

Кавуто привел в пример исследование Департамента по делам ветеранов, которое доказало риск приема гидроксихлорохина, если у пациента имеются респираторные или сердечные заболевания. Исследование также показало, что пациенты, которые имели эти недуги и принимали препарат, умерли.

Ранее Трамп сообщил, что он принимает одну таблетку гидроксихлорохина ежедневно. Соответствующий противомалярийный препарат ему прописал врач. По словам американского лидера, он считает, что «это хорошо», и слышал много хороших историй о приеме препарата.

В начале апреля профессор химии и биохимии Университета Мэриленда (США) Кэтрин Селей-Радтке заявила, что гидроксихлорохин, считающийся средством против COVID-19, не показывает свою эффективность.

Гидроксихлорохин является производным от 4-аминохинолина препаратом. Лекарство используют для лечения малярии, дискоидной и системной красной волчанки, ревматоидного артрита, заболеваниях кожи. Гидроксихлорохин оказывает умеренное иммуносупрессивное и противовоспалительное действие.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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