США выдвинули ультиматум "покрывающей Китай" ВОЗ
Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает ультиматум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В течение одного месяца она должна будет выполнить требования США или же лишится финансирования.
Трамп опубликовал в Twitter письмо на имя главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса. В документе говорится, что опасения США по поводу зависимости ВОЗ от Китая подтвердились.
This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020
У ВОЗ есть тридцать дней, чтобы доказать свою независимость от Китая и провести "значимые" реформы. В ином случае США прекратят спонсировать организацию окончательно.
Как сообщал Ruposters, ранее Китай решил выплатить миллиарды долларов государствам, которые пострадали из-за коронавирусной инфекции.