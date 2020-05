США выдвинули ультиматум "покрывающей Китай" ВОЗ

Вадим Карасев

Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает ультиматум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В течение одного месяца она должна будет выполнить требования США или же лишится финансирования.

Трамп опубликовал в Twitter письмо на имя главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса. В документе говорится, что опасения США по поводу зависимости ВОЗ от Китая подтвердились.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

"Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, о которых я говорил последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

У ВОЗ есть тридцать дней, чтобы доказать свою независимость от Китая и провести "значимые" реформы. В ином случае США прекратят спонсировать организацию окончательно.

Как сообщал Ruposters, ранее Китай решил выплатить миллиарды долларов государствам, которые пострадали из-за коронавирусной инфекции.