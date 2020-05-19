Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»

Лидия Мартынова

Светлана Анатольевна не понаслышке знает о том, что юмор продлевает жизнь. На долю артистки выпало немало испытаний. Несмотря ни на что, она сохраняет оптимизм и заряжает им окружающих. Убедились лично: после общения с юмористкой на душе становится очень тепло.

Пять лет назад у Светланы Рожковой обнаружили аутоиммунное заболевание — билиарный цирроз печени. Прогнозы врачей не были утешительными, но артистка все же взяла себя в руки и стала бороться за свое здоровье.

Сегодня она продолжает работать практически в том же режиме, что и прежде. Правда, на время самоизоляции ей пришлось взять небольшую пазу. Внеплановые каникулы Светлана Анатольевна проводит с пользой. Об этом и многом другом она рассказала в интервью «СтарХиту».

— Светлана, как у вас дела? Как проходит самоизоляция? Наша самоизоляция проходит весело, задорно. Появилось очено много возможностей, чтобы узнать окружающий мир, познать себя, провести время с родными. Не подумайте, я не пою дифирамбы карантину и злосчастному вирусу, но в моем случае было просто необходимо остановиться и взять передышку, чтобы с новыми силами пойти дальше.— Чем занимались до пандемии?До всей этой непростой ситуации с вирусом вела обычную жизнь артиста: гастроли, концерты, съемки... В прошлом году вышел спектакль с моим участием. Для меня это новые горизонты. Я к этом долго стремилась и наконец нашла силы и время, чтобы осуществить давнюю мечту. Это было непросто, ведь у меня здоровье не такое, как было в 20 лет, но все удалось, чему я очень рада. Я познакомилась с большим количеством театральным актеров, с которым дружу и общаюсь. И пандемия всему этому не помеха. — Два года назад вы рассказали о болезни печени. Как чувствуете себя сегодня?Это диагноз стал для меня полнейшей неожиданностью. Очень надеюсь на то, что у меня есть время на осуществление всех своих замыслов, потому что для всего в этой жизни необходима энергия. А печень как раз тот орган, который ее дает. Если он не в порядке, то у тебя просто нет сил даже для того, чтобы встать и идти, не говоря уже ни о чем другом. Сейчас у меня, слава Богу, все стабильно и даже наметилась положительная динамика. Это не говорит о том, что я выздоравливаю. Это означает, что моей жизни ничего не угрожает.— Когда поняли, что с вами что-то не так, и пора обращаться к врачу?Просто в один прекрасный день я поняла, что не могу встать с кровати. У меня началась аритмия. В первую очередь, у меня страдало сердце. Это мое слабое звено, еще одно... Я обратилась к кардиологу. У меня взяли анализы, которые показали, что все мои печеночные пробы были каких-то космических цифр. Сотрудники этой клиники связались с врачом, у которого я наблюдалась уже много лет. Мы до сих пор работаем вместе. Этот врач не принимал каких-то резких решений, все было гладко-мягко и в тему. Подчеркну, что так было в моем случае. Как только моя история стала достоянием общественности, ко мне стало обращаться большое количество людей с просьбой дать совет. В этом случае я всегда направляю их к своему доктору, ведь у каждого из нас то-или иное заболевание протекает по-разному. — Поначалу врачи давали вам полтора года...Да. У меня была третья стадия заболевания — достаточно тяжелая форма. Сейчас у меня — вторая. Так что у меня еще есть время!— Что почувствовали ваши родные, узнав о недуге?Родные ничего не знали около трех месяцев. Никому не говорила, потому что знаю случаи, когда есть место медицинской ошибке. Зачем мне надо было баламутить родных, когда я сама не была убеждена в чем-то? К тому же мне не объявили приговор. Мне сказали, что если я ничего не буду предпринимать, то у меня будет в запасе максимум полтора года. Если я стану выполнять предписания врача, то это время увеличится. На сколько — никто не знает. Я приложила все условия, чтобы жить, к тому же еще и работаю...— Откуда взялась эта болячка?Толчком к моей болезни послужил аутоиммунный гепатит, то есть мой организм воспринимал печень как врага. Никто не знает, почему так происходит: был ли тому причиной стресс, либо какое-то вирусное заболевание... Если бы врачи знали природу недуга, то справляться с ним было бы намного легче.— Вставал ли вопрос о пересадке печени?Когда наступает четвертая терминальная стадия, то тогда встает вопрос о пересадке органа. Если до этого дойдет, то, конечно, использую этот шанс, чтобы жить. Других вариантов не остается.— Вы пережили две клинические смерти. Как это повлияло на вас?Это было в далеком прошлом — 30 лет назад. Ну, было и было... Я была так молода и не воспринимала все всерьез, поэтому эти случаи не повлияли на меня. Вот сейчас я, конечно, изменила все в своей жизни: стала ценить обыкновенные вещи. Всем советую радоваться сегодняшнему дню, потому что завтрашнего — может и не быть. Не надо откладывать все на потом. Я удалила из жизни все токсичное, не трачу время на пустую болтовню. Не нужно все это. — Сказывается ли болезнь на вашу работу?Честно скажу, что сил стало меньше, и у меня очень много ограничений, к примеру, касательно питания.— Кстати, расскажите о своем рационе.Питание у меня здоровое. Утром обычно съедаю творог или кашу, или одно яйцо. На обед у меня — вегетарианский суп, на ужин — либо рыба с овощами, либо тушеные овощи. Могу съесть кашу. Гречневую, например. — Спорт рарзешен?Из нагрузок показана ходьба. Стараюсь ходить не менее пяти километров в день. — Поделитесь планами на будущее.Готовлю спектакли, а также осваиваю Интернет, потому что за ним будущее. Практически все общение происходит в этом поле. Именно там буду искать новых зрителей, поклонников, не отрекаясь от тех, кого люблю, и кто со мной на протяжении всей жизни. Буду ставить новые пьесы, может, даже моноспектакли. Хочу сделать в нашей стране то, чего раньше еще не было!— Как относитесь к своим коллегам, к примеру, резидентам Comedy Club — Гарику Харламову, Павлу Воле?Прекрасно отношусь к ним. Это очень профессиональные ребята с прекрасным чувством юмора. Многому научилась у них. Они создают потрясающие номера, которым я аплодирую стоя. Да, есть вещи, которые я бы себе не позволила, но это же не я. Все, что у них есть интересное на мой взгляд, возьму на вооружение.— За кем из блогеров следите?Просмотрела материал многих. Теперь буду делать свой продукт. Нет, не намерена повторять, ведь быть второй не в моих правилах. Знаете, когда я начинала свою карьеру, у нас было очень мало свободы. И мы выполняли то, что нам говорили — нравилось нам это или нет. Теперь же выбор за зрителями и аудиторией. Если ты им интересен — тебя придут смотреть. Это замечательная возможность для творческих людей. Мне очень нравится, что я могу выражаться в соцсетях без редактора, без человека, который меня правит. Здесь есть только мое желание и моя фантазия. Так что браво сегодняшнему дню!

Фото: личный архив, Instagram