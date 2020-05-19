Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум

Вадим Карасев

Фото: Eric Thayer / Reuters

Президент США Дональд Трамп выдвинул Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ультиматум, пишет ТАСС.

Американский лидер заявил, что США полностью прекратят финансирование ВОЗ и пересмотрят свое членство в организации, если она не выполнит их требования в течение 30 дней. Так, если в течение этого времени организация не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, Трамп сделает временную заморозку финансирования и пересмотрит членство США.

В опубликованном в понедельник, 18 мая, письме Трамп также заявил, что проведенный американскими властями обзор деятельности ВОЗ подтвердил «серьезные опасения» Вашингтона. Документ он направил генеральному директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу. Президент США добавил, что разбирательство выявило и другие опасения, которые ВОЗ следует рассмотреть, в особенности настораживающее отсутствие независимости от Китая.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. По словам Трампа, такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS CoV-2 и его источниках. 16 мая США сообщили о готовности предоставлять материальную помощь организации в том же объеме, в каком это делает Китай.