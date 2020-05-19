У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус
"На сегодняшний день у 6 депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин разговаривал по телефону с депутатом от ЕР Оксаной Пушкиной, которая сейчас проходит лечение, пожелал ей скорейшего выздоровления.
Единой России".
Из больницы уже выписали депутатов от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова. В медицинских учреждениях остаются на лечении депутаты от ЕР Светлана Максимова и Пушкина.
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