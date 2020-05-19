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У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус

У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус
Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.

"На сегодняшний день у 6 депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин разговаривал по телефону с депутатом от ЕР Оксаной Пушкиной, которая сейчас проходит лечение, пожелал ей скорейшего выздоровления.


Единой России".

Из больницы уже выписали депутатов от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова. В медицинских учреждениях остаются на лечении депутаты от ЕР Светлана Максимова и Пушкина.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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