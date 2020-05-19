Украинцы назвали лучшего и худшего президента

Влада Некрасова

Большинство украинцев считает Леонида Кучму лучшим президентом за весь период независимости. За него отдали голоса 20% в ходе опроса, результаты которого в понедельник, 18 мая, опубликовала группа Рейтинг.Действующего президента Владимира Зеленского лучшим считают 16%, а 13% полагают, что лучшим был Леонид Кравчук. Правление Петра Порошенко считают лучшим 12%, Виктора Януковича - 9%.Виктора Ющенко считают лучшим 6% участников опроса. Вместе с тем для 14% ни один из президентов не был лучшим, еще 10% - не смогли ответить.