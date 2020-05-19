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Украинка стала очередной жертвой коронавируса в Великобритании

Украинка стала очередной жертвой коронавируса в Великобритании

От COVID-19 в Великобритании умерла гражданка Украины, 1978 года рождения. Украинские дипломаты помогают родственникам решить проблемы с репатриацией тела. Ранее в Великобритании определили, представителей каких профессий наиболее часто поражает коронавирус.

«Посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17 мая в г. Чертси, графство Суррей, гражданки Украины, 1978 года рождения, инфицированной коронавирусом», — сообщил Укринформу директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, посольство помогает родственникам умершей оформлять документы и решать вопросы репатриации тела.

Ранее сообщалось, что самолет МАУ с украинскими заробитчанами после многочасовой задержки все же вылетел по маршруту из Киева в Лондон. Рейс организовали по заказу работодателя.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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