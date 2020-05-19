Умер актер из фильма «Сумерки»

Вадим Карасев

Грегори Тайри БойсКадр: Facebook

Актер, сыгравший эпизодическую роль в фильме «Сумерки», Грегори Тайри Бойс умер в возрасте 30 лет. Об этом сообщает Variety.

Полиция обнаружила тела Бойса и его 27-летней девушки в собственной квартире в Лас-Вегасе 13 мая, однако о произошедшем стало известно только сейчас. Информацию о смерти актера подтвердили в коронерской службе округа Кларк (штат Невада).

Причина смерти не раскрывается. У него осталась 10-летняя дочь Алайя.

Бойс известен по роли Тайлера Кроули, ученика средней школы Форкса, в первом фильме «Сумерки». Его персонаж чуть не сбил на автомобиле главную героиню Беллу (Кристен Стюарт) в тот момент, когда Эдвард (Роберт Паттинсон) остановил машину рукой, укрепив подозрение Беллы, что он вампир.

В 2018 году он также сыграл роль Ковбоя в короткометражном фильме «Апокалипсис». Судя по сообщению его матери Лизы Вэйн в Facebook, Бойс готовился к открытию собственного ресторана.