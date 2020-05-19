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В Британии начали тестировать два препарата против COVID-19

В Британии начали тестировать два препарата против COVID-19
Выходец из Таджикистана и выпускник Оксфордского университета, доктор наук в области химической биологии Бободжон Назаров приступает к тестированию двух препаратов против COVID-19; камостат и нафамостат, используемые при лечении панкреатита, могут предотвратить проникновение коронавируса в клетки организма, эффект этих препаратов будет виден почти сразу, рассказал РИА Новости ученый.

По словам Назарова, который является основателем и главой биотех-компании Latus Therapeutics, специализирующейся на онкологических заболеваниях, идея найти эффективное лекарство от COVID-19 пришла к нему сразу же, как началось распространение коронавируса в мире.

"Я решил, что как ученый я должен что-то сделать и начал изучать различные исследования по COVID-19, чтобы понять, как устроен и действует этот вирус", - рассказал ученый.


"Для создания нового препарата с нуля у нас не было времени, поэтому одна из идей была в том, чтобы изучить существующие и доступные лекарства, которые уже используются для лечения различных заболеваний", - объяснил собеседник агентства.

# В мире
По материалам: ria.ru

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