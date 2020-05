В ЕС утвердили программу на €100 млрд для поддержки занятости

Алексей Вольцев

В Евросоюзе утвердили программу краткосрочного сохранения занятости населения во время карантина под названием SURE, которая предусматривает 100 млрд евро, сообщает пресс-служба Совета ЕС."Сегодня Совет одобрил SURE - временную схему, которая может предоставить государствам-членам до 100 млрд евро кредитов на льготных условиях", - отмечается в заявлении.Еще в наачале апреля Еврокомиссия объявила о программе SURE в условиях всеобщего карантина в связи с пандемией коронавируса. Тогда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что данная мера будет направлена на поддержку стран, наиболее пострадавших от пандемии, в частности Италии и Испании.Кроме того, Евросоюз приостановил действие базового экономического документа зоны евро - Пакта стабильности и роста, который устанавливает предел бюджетного дефицита стран сообщества в размере 3% ВВП и предел суммарного госдолга в размере 60% ВВП. Это позволит европейским странам без внешних ограничений привлекать кредиты для поддержки своих экономик, пострадавших от коронавирусаТаким образом, ЕК намерена применять методы максимально широкой госпомощи предприятиям для борьбы с рецессией в результате продолжительного карантина.