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В Европе снимут запрет на спекуляции

В Европе снимут запрет на спекуляцииФото: Peter Macdiarmid / Getty Images

Регуляторы Франции, Австрии, Бельгии, Греции, Италии и Испании снимут запрет на короткие продажи акций на фондовом рынке, которые зачастую используются для спекуляций. Об этом со ссылкой на французское ведомство по финансовым рынкам сообщает РИА Новости.

Причиной для таких действий стала нормализация показателей на фондовом рынке. Ведомство пообещало продолжить следить за ситуацией на финансовых рынках. Нынешний запрет заканчивается 19 мая в 1:59 по московскому времени.

Запрет на короткие продажи был введен после того, как из-за нестабильности на рынках многие трейдеры начали ставить на понижение акций и тем самым дополнительно подрывать их устойчивость. В апреле центробанки решили продлить меру.

Короткими продажами называются такие операции, в которых участник торгов продает бумагу, которой не владеет, ожидая, что она упадет в цене, и тогда он сможет ее выкупить. В период нестабильности такие продавцы, которых называют «медведями», могут резко снижать стоимость акций, что позволяет получить доход за счет спекуляций.

Решение связано с восстановлением экономики европейских стран и отменой многих запретов, которые были введены на фоне эпидемии коронавируса в регионе.

Ранее стало известно, что Германия оказалась страной с наиболее устойчивой к кризису экономикой в Европе. В первом квартале ее ВВП упал на 2,2 процента по сравнению с 2019 годом, но у других стран падение больше.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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