В ФНС рассказали, как самозанятым вернут налоги за 2019 год
Сегодня, 21:21 Анастасия Иванова
Самозанятым не придется обращаться в налоговую службу для возврата уплаченных за прошлый год налогов, деньги будут перечислены автоматически на карту, привязанную к специальному приложению, рассказал глава ФНС России Даниил Егоров на совещании у президента РФ по реализации принятых ранее мер по поддержке экономики.
"Людям на карточки будут переведены деньги в виде субсидии, равной сумме налогов, уплаченных за 2019 год. У нас убедительная просьба к налогоплательщикам - привязать банковские карточки к приложению "Мой налог", чтобы быстро и легко пошла субсидия", - сказал Егоров.
По материалам: ria.ru