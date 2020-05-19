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В ФНС рассказали, как самозанятым вернут налоги за 2019 год

В ФНС рассказали, как самозанятым вернут налоги за 2019 год
Самозанятым не придется обращаться в налоговую службу для возврата уплаченных за прошлый год налогов, деньги будут перечислены автоматически на карту, привязанную к специальному приложению, рассказал глава ФНС России Даниил Егоров на совещании у президента РФ по реализации принятых ранее мер по поддержке экономики.

"Людям на карточки будут переведены деньги в виде субсидии, равной сумме налогов, уплаченных за 2019 год. У нас убедительная просьба к налогоплательщикам - привязать банковские карточки к приложению "Мой налог", чтобы быстро и легко пошла субсидия", - сказал Егоров.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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