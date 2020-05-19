В Хорватии обновили семь из тринадцати памятников советским воинам

Влада Некрасова

В Хорватии усилиями посольства России и местных антифашистов обновлены 7 из 13 памятников советским воинам-освободителям, включая один из крупнейших в Европе, ведется работа еще над четырьмя, сообщил РИА Новости посол РФ в Загребе Анвар Азимов.

Борьба с антироссийской пропагандой в Хорватии за год выражается в более чем 100 интервью посла России ведущим местным газетам, около 40 интервью телеканалам, в стольких же авторских статьях и постоянной работе по предотвращению искажения истории, включая восстановление памятников советским воинам-освободителям.

"Публикации о "преступлениях" красноармейцев, подхваченные некоторыми хорватскими порталами, вещь в принципе не новая. Посольство на ежедневной основе сталкивается с антироссийской пропагандой здесь, к сожалению… Но, вместе с тем, ситуация в Хорватии с новостями о России, все-таки, на мой взгляд, лучше, чем в большинстве европейских стран", - заявил посол РФ агентству и добавил, что хорватская аудитория положительно воспринимает достижения в двусторонних отношениях и совместные мероприятия.

Так, российские дипломаты с хорватскими антифашистами на 9 Мая посетили все 13 мест воинских захоронений и памятников советским воинам на территории страны и вручили 10 медалей в честь 75-летия Победы местным ветеранам-антифашистам.