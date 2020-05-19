Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Хорватии обновили семь из тринадцати памятников советским воинам

В Хорватии обновили семь из тринадцати памятников советским воинам

В Хорватии обновили семь из тринадцати памятников советским воинам
В Хорватии усилиями посольства России и местных антифашистов обновлены 7 из 13 памятников советским воинам-освободителям, включая один из крупнейших в Европе, ведется работа еще над четырьмя, сообщил РИА Новости посол РФ в Загребе Анвар Азимов.

Борьба с антироссийской пропагандой в Хорватии за год выражается в более чем 100 интервью посла России ведущим местным газетам, около 40 интервью телеканалам, в стольких же авторских статьях и постоянной работе по предотвращению искажения истории, включая восстановление памятников советским воинам-освободителям.

"Публикации о "преступлениях" красноармейцев, подхваченные некоторыми хорватскими порталами, вещь в принципе не новая. Посольство на ежедневной основе сталкивается с антироссийской пропагандой здесь, к сожалению… Но, вместе с тем, ситуация в Хорватии с новостями о России, все-таки, на мой взгляд, лучше, чем в большинстве европейских стран", - заявил посол РФ агентству и добавил, что хорватская аудитория положительно воспринимает достижения в двусторонних отношениях и совместные мероприятия.

Так, российские дипломаты с хорватскими антифашистами на 9 Мая посетили все 13 мест воинских захоронений и памятников советским воинам на территории страны и вручили 10 медалей в честь 75-летия Победы местным ветеранам-антифашистам.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Казахстан предоставит коридор для вывоза граждан Киргизии из России
Казахстан предоставит коридор для вывоза граждан Киргизии из России
В Хорватии обновили семь из тринадцати памятников советским воинам
В Хорватии обновили семь из тринадцати памятников советским воинам
Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Джереми Реннер обвинил экс-супругу в присвоении денег из трастового фонда их дочери
Джереми Реннер обвинил экс-супругу в присвоении денег из трастового
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
На месте будущего индустриального парка во Франции найдено древнее захоронение
На месте будущего индустриального парка во Франции найдено древнее
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВТБ запустит доставку дебетовых карт в 10 городах
ВТБ запустит доставку дебетовых карт в 10 городах
Матвиенко раскрыла число переболевших коронавирусом сенаторов
Матвиенко раскрыла число переболевших коронавирусом сенаторов

Топ на сегодня

Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил карантин
Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил
Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного COVID-19
Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в прошлом
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в
Стала известна дата открытия Турции для россиян
Стала известна дата открытия Турции для россиян
CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ
CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ

Еще по теме

Посол РФ: За год в Польше снесли 23 советских памятника
В Литве выступили против псевдоисторических табличек у памятников советским воинам
МИД России назвал вандализмом демонтаж памятника советским воинам в Польше
Вандалы осквернили памятник советским воинам в Риге