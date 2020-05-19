В Киргизии число выявленных случаев коронавируса достигло 1243
Сегодня, 07:35 Алексей Вольцев
Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии достигло 1243, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 19 мая 2020 года по республике зарегистрировано 27 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых инфицированных - два медработника. Выздоровел и выписан из больниц 71 пациент.
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По материалам: ria.ru