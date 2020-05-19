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В Киргизии число выявленных случаев коронавируса достигло 1243

В Киргизии число выявленных случаев коронавируса достигло 1243
Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии достигло 1243, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 19 мая 2020 года по республике зарегистрировано 27 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди новых инфицированных - два медработника. Выздоровел и выписан из больниц 71 пациент.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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