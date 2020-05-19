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В МИД оценили влияние вызванного COVID-19 кризиса на мировую политику

В МИД оценили влияние вызванного COVID-19 кризиса на мировую политику
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал катализатором уже существующих трендов в международной политике и может существенно повлиять на развитие основных внешнеполитических треков, заявил заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

"По нашей оценке, кризис стал катализатором тех процессов, которые уже накапливались в предыдущую эпоху", - сказал он в ходе экспертного обсуждения англоязычной версии научного доклада НИУ ВШЭ "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России".

# Политика
По материалам: ria.ru

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