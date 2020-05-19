Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Москве за 4 месяца построено почти 4 млн "квадратов" недвижимости

В Москве за 4 месяца построено почти 4 млн "квадратов" недвижимости
В Москве в январе-апреле 2020 года введено 3,986 миллиона квадратных метров недвижимости, что сопоставимо с уровнем прошлого года, сообщил РИА Недвижимость руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин."В том числе введено 1,797 миллиона квадратных метров жилья", - отметил чиновник.

По его словам, за аналогичный период прошлого года было введено 3,994 миллиона квадратных метров недвижимости, из них жилья – 1,666 миллиона квадратных метров.


Левкин также добавил, что в апреле 2020 года введено 648,3 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе жилья – 325,4 тысячи квадратных метров.

# Недвижимость / Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

США выдвинули ультиматум "покрывающей Китай" ВОЗ
США выдвинули ультиматум "покрывающей Китай" ВОЗ
Казахстан предоставит коридор для вывоза граждан Киргизии из России
Казахстан предоставит коридор для вывоза граждан Киргизии из России
В Хорватии обновили семь из тринадцати памятников советским воинам
В Хорватии обновили семь из тринадцати памятников советским воинам
Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Джереми Реннер обвинил экс-супругу в присвоении денег из трастового фонда их дочери
Джереми Реннер обвинил экс-супругу в присвоении денег из трастового
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
На месте будущего индустриального парка во Франции найдено древнее захоронение
На месте будущего индустриального парка во Франции найдено древнее
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВТБ запустит доставку дебетовых карт в 10 городах
ВТБ запустит доставку дебетовых карт в 10 городах

Топ на сегодня

Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил карантин
Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил
Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного COVID-19
Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного
Стала известна дата открытия Турции для россиян
Стала известна дата открытия Турции для россиян
CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ
CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ
Россия поддерживает усилия ВОЗ по борьбе с COVID-19, заявил Мурашко
Россия поддерживает усилия ВОЗ по борьбе с COVID-19, заявил Мурашко

Еще по теме

В Москве с начала года построили 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости
Более 61 тысячи квартир построили в Подмосковье с начала года
Татарстан в 2017 году планирует сохранить ввод жилья на текущем уровне
В России ввод жилья за десять месяцев снизился на 6%