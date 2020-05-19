В Москве за 4 месяца построено почти 4 млн "квадратов" недвижимости

Лидия Мартынова

В Москве в январе-апреле 2020 года введено 3,986 миллиона квадратных метров недвижимости, что сопоставимо с уровнем прошлого года, сообщил РИА Недвижимость руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин."В том числе введено 1,797 миллиона квадратных метров жилья", - отметил чиновник.

По его словам, за аналогичный период прошлого года было введено 3,994 миллиона квадратных метров недвижимости, из них жилья – 1,666 миллиона квадратных метров.

Левкин также добавил, что в апреле 2020 года введено 648,3 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе жилья – 325,4 тысячи квадратных метров.