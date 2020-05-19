В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 29

Влада Некрасова

Число выявленных случаев коронавируса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике достигло 29, сообщили в субботу в минздраве Карабаха.

Власти непризнанной республики 16 мая сообщали о 28 подтвержденных случаях COVID-19.

"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) зафиксировано 29 случаев коронавируса, восемь пациентов уже выздоровели. Состояние остальных врачи оценивают как удовлетворительное", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.

Там же представители минздрава отметили, что в республике изолированы 69 человек и проведен 581 тест на COVID-19.