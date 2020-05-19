В Подмосковье при жесткой посадке вертолета погиб экипаж
Сегодня, 22:28 Влада Некрасова
В 20 километрах от подмосковного города Клин совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщает Минобороны.
Инцидент произошел во вторник вечером, около 20:00, во время выполнения учебно-тренировочного полета. В результате жесткой посадки на безлюдной местности экипаж вертолета от полученных ранений погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. Сколько человек находилось на борту, пока не сообщается.
К месту происшествия вылетела комиссия Главного командования ВКС. По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.
По материалам: pnp.ru