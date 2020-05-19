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В Подмосковье при жесткой посадке вертолета погиб экипаж

В Подмосковье при жесткой посадке вертолета погиб экипаж

В 20 километрах от подмосковного города Клин совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщает Минобороны.

Инцидент произошел во вторник вечером, около 20:00, во время выполнения учебно-тренировочного полета. В результате жесткой посадки на безлюдной местности экипаж вертолета от полученных ранений погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. Сколько человек находилось на борту, пока не сообщается.

К месту происшествия вылетела комиссия Главного командования ВКС. По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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