В Подмосковье при жесткой посадке вертолета погиб экипаж

Влада Некрасова

В 20 километрах от подмосковного города Клин совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщает Минобороны.

Инцидент произошел во вторник вечером, около 20:00, во время выполнения учебно-тренировочного полета. В результате жесткой посадки на безлюдной местности экипаж вертолета от полученных ранений погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. Сколько человек находилось на борту, пока не сообщается.

К месту происшествия вылетела комиссия Главного командования ВКС. По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.