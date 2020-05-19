В Подмосковье разбился военный вертолет

Вадим Карасев

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В Подмосковье совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Воздушно-Космических сил России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны.

ЧП произошло в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета. По предварительной информации, машина упала из-за технической неисправности.

Экипаж вертолета погиб от полученных ранений. Уточняется, что вертолет летел без боекомплекта.

К месту катастрофы вылетела комиссия Главного Командования ВКС.