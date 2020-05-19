В Подмосковье разбился военный вертолет
Сегодня, 22:14 Вадим КарасевФото: Георгий Зимарев / РИА Новости
В Подмосковье совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Воздушно-Космических сил России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны.
ЧП произошло в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета. По предварительной информации, машина упала из-за технической неисправности.
Экипаж вертолета погиб от полученных ранений. Уточняется, что вертолет летел без боекомплекта.
К месту катастрофы вылетела комиссия Главного Командования ВКС.
По материалам: lenta.ru