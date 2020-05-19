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В России отчитались о дешевеющих медицинских масках

В России отчитались о дешевеющих медицинских маскахФото: Макс Ветров / РИА Новости

Защитные маски в России продолжат дешеветь. Об этом в эфире «Россия 24» заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает ТАСС.

По его словам, на снижение цен влияют несколько факторов, главные среди которых — наращивание внутреннего производства и конкуренция. Он отметил, что сейчас одна маска из Китая обходится в 29 центов за единицу без учета налогов и транспортных расходов, тогда как себестоимость российских масок «намного ниже».

Евтухов рассказал, что аптеки и торговые организации создали значительные запасы масок в количестве 200 миллионов штук. Рано или поздно цена маски вернется к прежнему уровню в 5-7 рублей из-за отсутствия спроса, уверен замминистра.

В ряде субъектов России введен масочный режим. Он предусматривает обязательное ношение медицинских масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах и такси.

Врачи предупреждают, что одну маску можно носить не более полутора-двух часов. Также ее надо менять раньше, если она загрязнилась.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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