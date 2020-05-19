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В России потребовали заблокировать видео о коронавирусе как спецоперации

В России потребовали заблокировать видео о коронавирусе как спецоперацииФото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых размещены видеозаписи с недостоверной информацией о коронавирусе. Как сообщил «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Андрей Иванов, речь идет о блокировке двух видеозаписей, в которых излагались конспирологические теории о вирусе.

По данным сотрудников прокуратуры, в одном из роликов говорится, что «коронавирус является спецоперацией», цель которой — создать вакцину и с ее помощью провести чипирование людей, а затем сократить население планеты.

В другом видео утверждается, что «коронавирус является спектаклем, который срежиссировали руководители мегакрупных международных компаний». В нем содержатся отсылки к другой популярной конспирологической теории: автор говорит о связи коронавируса с вышками сотовой связи, а также о том, что в будущем «в тело будут вшиты маленькие электронные устройства».

В Генпрокуратуре отметили, что в записях содержится недостоверная информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Ведомство обратилось в Роскомнадзор для ограничения доступа к указанным публикациям, а в случае появления этих видео на других сайтах также ограничит к ним доступ.

Ранее генпрокуратура России признала фейком сообщения об искусственной природе коронавируса. Ролики были обнаружены в социальной сети «Одноклассники» и на YouTube.

Теории заговора, связанные с коронавирусом, стали популярны в сети во время пандемии. Во многих из них утверждается, что вакцина от вируса будет использоваться для чипирования граждан. Кроме того, многие конспирологи считают, что для заражения людей применяются вышки связи 5G. Распространением теорий заговора занимались в том числе российские и зарубежные знаменитости.

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По материалам: lenta.ru

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