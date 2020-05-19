В России предлагают обновить машины скорой помощи и школьные автобусы в рамках нацпроектов

Лидия Мартынова

Счетная палата предлагает обновить парк машин скорой помощи и школьных автобусов в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Образование». Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение было выдыинуто по итогам аудита эффективности расходования Минпромторгом в 2019 году бюджетных средств на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов, а также услуг по их доставке до конечного потребителя.

В 2019 году Минпромторг закупил 2,45 тыс. школьных автобусов и 1,55 тыс. машин скорой помощи на 10 миллиардов рублей, сообщает Счетная палата. А всего с 2016 года в регионы поставили более 16 тысяч единиц техники на общую сумму 35 миллиардов рублей. Контрольное ведомство оценило выполнение мероприятий как эффективное. «Деньги полностью освоены, транспортные средства поступили в распоряжение субъектов», — заявил аудитор Счетной палаты Андрей Перчян.

По его словам, реализация программ обновления парка машин скорой помощи и школьных автобусов имеет высокую социальную значимость и непосредственно влияет на качество оказываемых услуг населению. «В случае продолжения финансирования, мероприятия, по нашему мнению, необходимо будет включить в национальные проекты «Здравоохранение» и «Образование», — сказал он.

Однако в некоторых регионах распределение машин скорой помощи осуществлялось неравномерно — поставки на Алтай превысили заявленную потребность более чем в два раза, а в Ингушетию — в четыре раза.

Счетная палата считает необходимым провести инвентаризацию потребности регионов в автомобилях скорой помощи и школьных автобусах. Кроме того, ведомство отметило, что потребность в скорых с 2016 года сократилась на 28 процентов, то в автобусах выросла почти на 56 процентов. «Это еще раз говорит о том, что мероприятия по обновлению парка автомобилей в субъектах необходимо продолжать. Без государственной поддержки есть риски снижения качества оказываемых населению услуг», — заключил аудитор.