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В России снизилось число школьников, попробовавших алкоголь

В России снизилось число школьников, попробовавших алкоголь

В России стало меньше подростков, которые во время обучения в школе впервые хоть раз попробовали алкоголь. Как сообщает РБК, об этом свидетельствуют данные исследования Health Behaviour in School-Aged Children (HSBC).

Анализ ситуации проводился под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно итогам исследования, в России алкоголь пробовали 30% мальчиков и 29% девочек в возрасте 15 лет, тогда как ранее эти показатели составляли 41% и 44% соответственно.

Опрос проводился в 2017—2018 годах, результаты сравнивались с данными предыдущего опроса, который проводился в 2013—2014 годах.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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