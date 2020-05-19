В России снизилось число школьников, попробовавших алкоголь

Влада Некрасова

В России стало меньше подростков, которые во время обучения в школе впервые хоть раз попробовали алкоголь. Как сообщает РБК, об этом свидетельствуют данные исследования Health Behaviour in School-Aged Children (HSBC).

Анализ ситуации проводился под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно итогам исследования, в России алкоголь пробовали 30% мальчиков и 29% девочек в возрасте 15 лет, тогда как ранее эти показатели составляли 41% и 44% соответственно.

Опрос проводился в 2017—2018 годах, результаты сравнивались с данными предыдущего опроса, который проводился в 2013—2014 годах.