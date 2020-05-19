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В Ростовской области прокурора задержали за взятку - СМИ

В Ростовской области прокурора задержали за взятку - СМИ

Прокурора Пролетарского района Ростовской области задержали силовики в момент получения взятки. Операция проводилась донским управлением ФСБ России и была санкционирована Генеральной прокуратурой.

Подполковник юстиции хотел получить более миллиона рублей от директора местной газеты за то, чтобы приостановить материал, собранный на журналиста сотрудниками отдела экономической безопасности, который мог стать основой уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщил собеседник агентства, прокурора задержали в момент получения денег в его кабинете. Сергей Калитвинцев служил в органах прокуратуры с 2007 года. Прокурором Пролетарского района он стал летом прошлого года. До этого занимал должности помощника прокурора, прокурора и старшего прокурора в управлениях прокуратуры Ростовской области и города Ростова-на-Дону.

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По материалам: u-f.ru

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