В СБУ открестились от интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Украинский тележурналист Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего министра обороны ДНР» Игоря Стрелкова и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской по собственной инициативе.
Об этом свидетельствует заявление, обнародованное пресс-центром СБУ в Facebook. Оно появилось сразу после того, как сам Гордон объявил о том, что все делал «в содружестве с украинскими спецслужбами».
При этом, в спецслужбе все же заявили о намерении изучить указанные выпуски шоу Гордона и выяснить, можно ли их использовать как доказательства захвата Россией территорий Украины.
Как сообщало ИА Newstes, 11 мая Гордон опубликовал интервью с Натальей Поклонской, а 18 мая — с Игорем Стрелковым. После этого ультраправые митинговали у редакции издания «Гордон». А сам Дмитрий Гордон заявил, что оба упомянутых выпуска своих шоу готовил «в содружестве с украинскими спецслужбами».