В СБУ открестились от интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Влада Некрасова

Украинский тележурналист Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего министра обороны ДНР» Игоря Стрелкова и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской по собственной инициативе.

Об этом свидетельствует заявление, обнародованное пресс-центром СБУ в Facebook. Оно появилось сразу после того, как сам Гордон объявил о том, что все делал «в содружестве с украинскими спецслужбами».

«Проведение интервью с Натальей Поклонская и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона», — сказано в сообщении.

При этом, в спецслужбе все же заявили о намерении изучить указанные выпуски шоу Гордона и выяснить, можно ли их использовать как доказательства захвата Россией территорий Украины.

«Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны», — сообщили в СБУ.

Как сообщало ИА Newstes, 11 мая Гордон опубликовал интервью с Натальей Поклонской, а 18 мая — с Игорем Стрелковым. После этого ультраправые митинговали у редакции издания «Гордон». А сам Дмитрий Гордон заявил, что оба упомянутых выпуска своих шоу готовил «в содружестве с украинскими спецслужбами».