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В США начали открываться кинотеатры под открытым небом

В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
Автомобильные кинотеатры под открытым небом в США неожиданно оказались в выигрыше по сравнению со своими собратьями в помещениях, некоторым уже разрешили возобновить работу. При этом те, кто раньше собирал множество зрителей в залах, остались в вынужденном простое. РИА Новости изучило, что происходит в индустрии развлечений Соединенных Штатов, которую лишили привычных площадок.

Кино на воздухе и на расстоянии

Среди открывшихся - семейный автомобильный кинотеатр в городе Стивенсон, штат Виргиния.


"Мы открылись 1 мая. Нам нужно было установить эти правила социального дистанцирования, и мы работали с местным минздравом. Между рядами должно быть шесть футов (около двух метров – ред.), мы должны проводить санобработку туалетов. Обычно люди могут приехать и купить билет, теперь это только онлайн. Заказ еды – через приложение. Это в каком-то роде меняет бизнес", - рассказал РИА Новости его владелец Джим Копп.

# В мире
По материалам: ria.ru

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