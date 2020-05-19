В США начали открываться кинотеатры под открытым небом

Влада Некрасова

Кино на воздухе и на расстоянии

Автомобильные кинотеатры под открытым небом в США неожиданно оказались в выигрыше по сравнению со своими собратьями в помещениях, некоторым уже разрешили возобновить работу. При этом те, кто раньше собирал множество зрителей в залах, остались в вынужденном простое. РИА Новости изучило, что происходит в индустрии развлечений Соединенных Штатов, которую лишили привычных площадок.

Среди открывшихся - семейный автомобильный кинотеатр в городе Стивенсон, штат Виргиния.

"Мы открылись 1 мая. Нам нужно было установить эти правила социального дистанцирования, и мы работали с местным минздравом. Между рядами должно быть шесть футов (около двух метров – ред.), мы должны проводить санобработку туалетов. Обычно люди могут приехать и купить билет, теперь это только онлайн. Заказ еды – через приложение. Это в каком-то роде меняет бизнес", - рассказал РИА Новости его владелец Джим Копп.