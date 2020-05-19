В США получены обнадеживающие результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса

Вадим Карасев

Обнародованы первые результаты клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, созданной компанией Moderna Therapeutics. У восьми добровольцев, получивших дозу вакцины, в крови обнаружены антитела к коронавирусу. Публикация новости вызвала рост акций компании на 20 %.

Испытания проводились в Сиэттле специалистами из компании Moderna Therapeutics и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. Восемь участников, у которых сформировались антитела к коронавирусу, входят в число 45 добровольцев из первого этапа клинических испытаний, основная цель которого — подтвердить безопасность вакцины. Анализ показал, что как у тех, кто получил 25 микрограммов вакцины, так и у тех, чья доза составила 100 микрограммов, уровень антител в крови был не ниже, чем у пациентов, переболевших COVID-19.

«Это важные результаты, но пока это клиническое исследование первой фазы, в котором приняли участие всего восемь человек. Оно было разработано для проверки безопасности, а не эффективности», — комментирует сообщение Амеш Адалджа, эксперт по инфекционным заболеваниям в Центре безопасности здравоохранения Университета Джонса Хопкинса. Ученым предстоит еще определить, какой уровень антител в крови обеспечивает надежную защиту от коронавируса и насколько продолжительной окажется эта защита. Выяснению этого будет посвящена вторая фаза клинических испытаний, разрешение на которую в ускоренном порядке уже получено от регулирующих органов США. Известно об одном изменении: разработчики отказались от применения самой большой дозы вакцины в 250 микрограммов и вместо нее ввели малую дозу в 50 мкг. Снижение дозы, необходимой для получения иммунитета, может помочь сэкономить количество вакцины, необходимой для каждого пациента.

Параллельно ведутся разработки вакцины от коронавирусной инфекции в нескольких странах. Согласно Всемирной организации здравоохранения, сейчас готовятся 76 вариантов вакцины. Ученые из Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca пока проводят испытания своей вакцины на макаках. Они уже доказали, что эта вакцина предотвращает развитие пневмонии, но она пока не блокирует заражение вирусом. Французская фармкомпания Sanofi планирует приступить к испытаниям своей вакцины на людях во второй половине 2020 года и в течение года после этого начать ее выпуск совместно с британской компанией GSK. Ожидается, что они смогут производить до 600 миллионов доз в год. В сентябре должны начаться испытания вакцины, над которой работает компания Johnson & Johnson. В Китае проводятся испытания пяти вакцин. Одна из них сделана на основе аденовирусного вектора, четыре остальных — с помощью инактивированного коронавируса.

Недавно Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу и благотворительная организация Oxfam опубликовали обращение, где участников предстоящего саммита ВОЗ призывают объединить усилия для создания бесплатной вакцины, которая будет доступна для всего мира.