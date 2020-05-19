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В ВОЗ рассказали о поведении российских школьников в соцсетях

В ВОЗ рассказали о поведении российских школьников в соцсетяхФото: globallookpress.com

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) провела исследование о поведении подростков в отношении здоровья, в ходе которого было опрошено 4,3 тысячи российских школьников в возрасте 11, 13 и 15 лет. Выяснилось, что соцсетями для общения пользуются в основном дети из семей с высоким уровнем достатка, причем большинство из них — девочки. Соответствующее исследование опубликовано на сайте организации.

При этом доля 11- и 13-летних мальчиков, которые предпочитают делиться с друзьями душевными переживаниями, выше, чем доля девочек того же возраста. А вот к 15 годам ситуация меняется: 22 процента школьниц этого возраста сообщили, что предпочитают рассказывать секреты в соцсетях, в то время как мальчики дали такой ответ в 19 процентах случаев.

Отмечается, что почти никто из детей при этом не испытывает проблем в общении с родственниками или друзьями в интернете: о сложностях рассказали лишь семь процентов девочек и девять процентов мальчиков.

Исследование проводится в странах Европы и в Канаде уже в течение 35 лет. В дальнейшем, считают его авторы, оно поможет оценить степень влияния карантина из-за коронавируса на жизнь молодежи и подростков.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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