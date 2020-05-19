В Западной Бенгалии эвакуируют около 300 тысяч человек из-за циклона

Анастасия Иванова

Власти индийского штата Западная Бенгалия эвакуировали около 300 тысяч человек из прибрежных районов в связи с приближением циклона "Ампан", сообщила главный министр штата Мамата Банерджи.

Метеорологи считают, что максимальная скорость ветра циклона "Ампан", который образовался в субботу в Бенгальском заливе, может достичь 225 километров в час, порывы могут достигать скорости 245 километров в час.

"Пока что мы переместили около 300 тысяч человек в штормовые укрытия", - сообщила Банерджи в своем Twitter.

Она отметила, что приближающийся циклон, скорее всего, больше всего затронет южные районы округа Параган.