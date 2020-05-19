Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Западной Украине выявили сеть "реабилитационных центров", где уголовники держали трудовых рабов (фото)

В Западной Украине выявили сеть "реабилитационных центров", где уголовники держали трудовых рабов (фото)

В Западной Украине выявили сеть "реабилитационных центров", где уголовники держали трудовых рабов (фото)

В Ровенской области объявили о подозрении 21 злоумышленникам, которые обеспечивали функционирование на территории сразу двух регионов сети так называемых «реабилитационных центров». Там вместо лечения пациентов принуждали к бесплатному труду, сообщили в областной прокуратуре. Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о подобном центре в Житомирской области, где в рабстве держали иностранца.

Организатором преступной группы, действовавшей под видом общественной организации, оказался 45-летний житель Ровно, который привлек к работе в т. ч. ранее судимых жителей восточных регионов Украины.

Они совершали похищения людей на территории восточных и западных областей Украины, обеспечивали их принудительную перевозку и помещение в 6 так «лечебных» центров, из которых 5 были размещены в Ровенской, еще один — в Тернопольской.

За содержание «пациентов» с их родственников требовали периодическую оплату в сумме от 5 до 12 тыся гривен в месяц. За нарушение режима к удерживаемым лицам применяли насильственные действия, в т. ч. помещение в карцеры, телесные повреждения и принудительные инъекции психотропных и наркотических веществ.

В рамках уголовного производства 19 мая на территории Ровенской и Тернопольской областей провели 27 обысков, в которых были задействованы 38 следователей полиции, 25 прокуроров, 40 оперативников полиции и СБУ, а также 40 сотрудников отрядов спецназначения.

В 6 реабилитационных центрах были обнаружены 145 незаконно удерживаемых лиц из разных регионов Украины.

Участникам преступной группировки объявлено о подозрении. Им инкриминируют незаконное ограничение свободы людей и пытки.

Напомним, в конце апреля на Полтавщине накрыли подпольную «биржу», торговавшую дешевой рабочей силой.

44 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Собянин рассказал, когда в Москве снимут ограничения по прогулкам и занятиям спортом
Собянин рассказал, когда в Москве снимут ограничения по прогулкам и
Пушков резко ответил на идею Жириновского о ликвидации Совфеда
Пушков резко ответил на идею Жириновского о ликвидации Совфеда
В ФНС рассказали, как самозанятым вернут налоги за 2019 год
В ФНС рассказали, как самозанятым вернут налоги за 2019 год
Джастин Бибер погрустил из-за потери девственности до брака
Джастин Бибер погрустил из-за потери девственности до брака
Раскол в партии Макрона не грозит правительственным кризисом во Франции
Раскол в партии Макрона не грозит правительственным кризисом
Во Франции задержали лидера «желтых жилетов»
Во Франции задержали лидера «желтых жилетов»
В фотографии завтрака советского инженера заподозрили неладное
В фотографии завтрака советского инженера заподозрили неладное
Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали годовщину свадьбы
Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали
Лувру предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки от пандемии
Лувру предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки от пандемии
Заведено первое в России уголовное дело по факту обрезания клитора девочке
Заведено первое в России уголовное дело по факту обрезания клитора
Муфтий Дагестана призвал мусульман не выходить на улицу вУраза-байрам
Муфтий Дагестана призвал мусульман не выходить на улицу вУраза-байрам
Бунтовавшие на базе «Газпрома» вахтовики начали сбегать
Бунтовавшие на базе «Газпрома» вахтовики начали сбегать

Топ на сегодня

«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

Еще по теме

В Ровенской области копатели янтаря напали на полицейских
Минздрав назвал условие закрытия центров реабилитации наркоманов
В Ровенской области местный житель получил семь лет лишения свободы за госизмену
Десять реабилитационных центров для детей-инвалидов построили в МО