Ваш внутренний компас: какие сны говорят о том, что пора менять свою жизнь

Вадим Карасев

Некоторые сны снятся нам не просто так. Это вещие сновидения, которые рассказывают, что нас может ждать в будущем. Важно научиться их правильно трактовать, чтобы понимать, какие тайны хочет вам поведать Вселенная.

Говорят, что вещие сны снятся относительно редко и только избранным. На самом деле их способны видеть все без исключения. Наши сновидения могут указывать верный путь в жизни. Так что не обходите стороной знаки, которые дает вам ваше сознание.

Сны с водой

Вода — символ перемен. Не зря именно с ней связаны многие крылатые фразы о переменах. «Всё течёт — всё меняется». Обращайте особое внимание на сны с присутствием воды.

Если вам снится, как вы моетесь в душе или принимаете ванную, то это говорит о том, что вам необходимо изменить свое отношение к каким-то важным жизненным ситуациям, актуальным в данное время. Также принятие ванны или душа говорит о том, что пришло время перестать обижаться на некоторых людей, простить их, чтобы снять груз с сердца и сделать свою карму чище.

Если вам снится, что вы плывете на лодке в одиночестве, то вам нужно проверить свое окружение на предмет наличия недоброжелателей и токсичных людей. Если в лодке с вами есть люди, то те, с кем вы ее разделили, могут поменять вашу жизнь. Правда, неизвестно, в какую сторону произойдут эти изменения.

Если вы плывете по реке или в море самостоятельно, без лодки или другого плавательного средства, то это значит, что пришла пора поменять то, чем вы занимаетесь каждый день. Например, речь может идти о работе, о хобби.

Если во сне вы проливаете воду или ходите по мокрому полу в доме, то вам стоит поменять отношение к своему здоровью. В таком случае эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что пришло время последить за самочувствием более пристально.

Звонок телефона

Если во сне вас донимает звонок телефона, то знайте, что это вещий сон, который говорит о том, что вам необходимо что-то поменять в своей жизни. Скорее всего, настал день воплощения в жизнь всех ваших мечтаний. Пользуйтесь почаще пятью важными принципами визуализации, чтобы мечты быстрее стали явью.

Если вы говорите с человеком по телефону во сне, то вам необходимо с ним укрепить отношения. Можно сделать шаг навстречу, напомнить о себе, разобрать для себя старые вопросы или обиды. Если вы говорите по телефону с объектом обожания, можно испытать судьбу и признаться в чувствах, пригласить человека на свидание.

Помните том, что звонок телефона многие слышат, потому что у них в реальности действительно звонит телефон. В таком случае это, конечно, не вещий сон.

Дорога, путь

Если вы во сне едете по дороге на каком-то транспортном средстве или идете пешком, то это говорит о том, что изменения произойдут обязательно, причем они не будут зависеть от вашего желания или приоритетов. Они в любом случае произойдут.

Если вы едете по дороге с кем-то или идете пешком куда-то с человеком или группой людей, то знайте, что эти люди сыграют в ближайшем будущем огромную роль в вашей жизни. Пришло время сблизиться с ними.

Полет

Говорят, что дети, которые летают во сне, интенсивно растут. На этот счет точных сведений нет, но вот взрослый человек, который летает во сне, может точно быть уверен в том, что его жизнь требует обновления. Возможно, вы подошли вплотную к закрытой двери, которую необходимо отворить.

Это значит, что полет или падение с высоты во сне могут говорить о необходимости что-то кардинально изменить, пока не стало поздно. Если станет поздно, то изменения произойдут крайне непредсказуемо и, возможно, не в вашу пользу.

Катаклизмы, ветер, дождь

Плохая погода во сне говорит о том, что если вы продолжите движение по накатанному пути, всё может завершиться печально. Старайтесь что-нибудь поменять, потому что Вселенная дает вам весьма определенный знак.

Сильный ветер говорит о том, что вы в данный момент упускаете что-то крайне важное. Нужно открыть глаза пошире и посмотреть на мир вокруг себя.

Ливень или наводнение символизируют переполненность чувствами, которые закрыты внутри вас. Пришло время их освободить. Начните делиться своими эмоциями и чувствами с близкими людьми.