Ведущий Первого канала вернул в передачу переболевшую пневмонией Бабкину

Вадим Карасев

Александр Васильев и Надежда БабкинаФото: @alexandre_vassiliev

Историк моды и ведущий «Модного приговора» на Первом канале Александр Васильев вернул в передачу артистку Надежду Бабкину после того, как она переболела пневмонией. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте.

«Все здоровы, все счастливы. Надежда Бабкина с нами», — отметил Васильев в видеообращении. Он также опубликовал пару снимков со съемок новых выпусков программы.

Вместе с ним на фотографиях была и Бабкина, которая до болезни принимала участие в передаче. «Социальная дистанция хорошему настроению не помеха!» — отметил историк моды.

Александр Васильев был госпитализирован 12 апреля. Он слег с воспалением легких вслед за снимающейся с ним в одной передаче артисткой Надеждой Бабкиной, которую госпитализировали 6 апреля. Тесты не подтвердили у него коронавирус.

Пока ведущий находился на лечении в медцентре в Коммунарке, на съемках его подменяли ведущий «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров и продюсер Валдис Пельш. На этот период в студии также работали Юлия Барановская и Эвелина Хромченко.