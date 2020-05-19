Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ведущий Первого канала вернул в передачу переболевшую пневмонией Бабкину

Ведущий Первого канала вернул в передачу переболевшую пневмонией БабкинуАлександр Васильев и Надежда БабкинаФото: @alexandre_vassiliev

Историк моды и ведущий «Модного приговора» на Первом канале Александр Васильев вернул в передачу артистку Надежду Бабкину после того, как она переболела пневмонией. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте.

«Все здоровы, все счастливы. Надежда Бабкина с нами», — отметил Васильев в видеообращении. Он также опубликовал пару снимков со съемок новых выпусков программы.

Вместе с ним на фотографиях была и Бабкина, которая до болезни принимала участие в передаче. «Социальная дистанция хорошему настроению не помеха!» — отметил историк моды.

Александр Васильев был госпитализирован 12 апреля. Он слег с воспалением легких вслед за снимающейся с ним в одной передаче артисткой Надеждой Бабкиной, которую госпитализировали 6 апреля. Тесты не подтвердили у него коронавирус.

Пока ведущий находился на лечении в медцентре в Коммунарке, на съемках его подменяли ведущий «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров и продюсер Валдис Пельш. На этот период в студии также работали Юлия Барановская и Эвелина Хромченко.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Спецслужбам пора вмешаться в распространение фейков о 5G — специалист
Спецслужбам пора вмешаться в распространение фейков о 5G — специалист
Новый дом — новые правила: как устроить переезд и справить новоселье
Новый дом — новые правила: как устроить переезд и справить новоселье
Глава ПФР рассказал, как пенсионерам защититься от мошенников
Глава ПФР рассказал, как пенсионерам защититься от мошенников
Комитеты СФ рекомендовали назначить Разинкина заместителем генпрокурора
Комитеты СФ рекомендовали назначить Разинкина заместителем
Ведущий Первого канала вернул в передачу переболевшую пневмонией Бабкину
Ведущий Первого канала вернул в передачу переболевшую пневмонией
Московские власти дали совет ошибочно оштрафованным горожанам
Московские власти дали совет ошибочно оштрафованным горожанам
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России
Новый клип Little Big вошел в топ-5 международного чарта YouTube
Новый клип Little Big вошел в топ-5 международного чарта YouTube
Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией
Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией
Основатель Pink Floyd выложил новую версию “Mother”
Основатель Pink Floyd выложил новую версию “Mother”
Названы самые перспективные россияне до 30 лет
Названы самые перспективные россияне до 30 лет
США выдвинули ультиматум "покрывающей Китай" ВОЗ
США выдвинули ультиматум "покрывающей Китай" ВОЗ

Топ на сегодня

В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую

Еще по теме

Ведущий «Модного приговора» рассказал о лечении от двусторонней пневмонии
Ведущий «Модного приговора» слег с двусторонней пневмонией вслед за Бабкиной
Ведущий «Модного приговора» рассказал о «звездном» лечении в Коммунарке
Выбран новый ведущий «Модного приговора» вместо болевшего в Коммунарке Васильева