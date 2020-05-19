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Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации

Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации

Владимир Жириновский лидер ЛДПР выступил за ликвидацию Совета Федерации и сокращение числа депутатов в два раза.

Видео с речью Жириновского опубликовано на странице ЛДПР в социальной сети «ВКонтакте».

В своей речи политик отмечает, что количество депутатов, как в Госдуме, так и региональных парламентах слишком велико. По его мнению, они просто не могут эффективно работать, поскольку «мешают друг другу».

Господин Жириновский также сказал, что депутаты сейчас занимаются совсем не тем, чем нужно. Они отменяют своды законов, принятых в Российской империи, СССР, правительством Ельцина.

Он считает, что это совершенно никому не нужно. К тому же, лидер ЛДПР сказал, что нужно стремиться к тому, чтобы было меньше бюрократии.

«Цифровизация и удаленка» помогут избавиться от «лишних чиновников и документов».

Он также отметил, что Совфед в России не нужен, и его надо ликвидировать. Владимир Вольфович сказал, что такая структура парламента является «калькой с британского парламента». При этом он напомнил, что в Британии нет конституции.

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По материалам: u-f.ru

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